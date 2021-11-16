Диетолог объяснила, кому нельзя есть яблоки

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Врач-диетолог Ольга Кораблева объяснила, кому нельзя есть яблоки. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, яблоки противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В частности, речь идет о гастрите и язве желудка.

Кораблева продолжила, что яблоки содержат большое количество грубой клетчатки. Фрукт способен вызвать вздутие живота, раздражение слизистых или обострение имеющихся заболеваний.

В качестве альтернативы специалист посоветовала употреблять запеченные яблоки. В процессе приготовления из продукта пропадают лимонные и яблочные кислоты, при этом сохраняется пектин, полезный для работы кишечника.

Ранее американский диетолог Триста Бест рассказала о пользе овсянки для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. По словам специалиста, овсянка не только стабилизирует уровень сахара в крови, но и на долгое время дает ощущение сытости, что очень важно при похудении.

