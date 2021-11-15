Нутрициолог рассказала, можно ли есть овсянку на диете

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Американский диетолог Триста Бест рассказала о пользе овсянки для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Об этом сообщает радио КП.

По словам специалиста, в овсяных хлопьях содержатся магний, цинк и белок. Овсянка благотворно влияет на пищеварение и работу сердечно-сосудистой системы, а клетчатка снижает уровень холестерина.



"Овсянка не только стабилизирует уровень сахара в крови, но и на долгое время дает ощущение сытости, что очень важно при похудении", – пояснила Бест.

Нутрициолог посоветовала покупать овсяные хлопья без добавок. А орехи, ягоды и фрукты можно положить самостоятельно.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала о самых опасных продуктах для завтрака, которые могут привести к ожирению из-за большого содержания сахара.

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