Диетолог назвала самые полезные каши для завтрака

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Ученые из Гарвардской медицинской школы составили рейтинг полезности каш. Овсяная вошла в число лидеров по данному показателю, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина в программе "Доктор 24" на телеканале Москва 24.

Эксперт отметила, что овсянка способствует улучшению состояния микрофлоры кишечника, помогает в борьбе с лишним холестерином, а также снижает риск гипертонии.

Второе место в рейтинге заняла гречневая каша с более низкой калорийностью. Она содержит пищевые волокна, витамины группы В, позволяет сохранять энергию и поддерживать выносливость.

Льняна каша была признана самой полезной. По словам Чехониной, это единственный растительный продукт, содержащий омегу-3, которая необходима для сосудов и кровообращения. Кроме того, каша содержит в 2–3 раза больше белка.

"Также она является профилактическим фактором в отношении некоторых злокачественных заболеваний, потому что обладает антиоксидантными свойствами, способствует продлению молодости и препятствует преждевременному старению", – рассказала диетолог.

В рейтинг не попала манная каша, обладающая витаминами E и B1, а также углеводами. При этом манка помогает справляться с заболеваниями пищеварительной системы.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала о самых опасных продуктах для завтрака, которые могут привести к ожирению из-за большого содержания сахара.

Список опасных продуктов возглавили быстро завариваемые каши. Они повышают уровень сахара в крови, который затем снижает инсулин. В итоге в кровь не поступает глюкоза и человек снова хочет есть.

