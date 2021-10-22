Диетолог назвала самые полезные каши для завтрака

Фото: depositphotos/elenademyanko
Ученые из Гарвардской медицинской школы составили рейтинг полезности каш. Овсяная вошла в число лидеров по данному показателю, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина в программе "Доктор 24" на телеканале Москва 24.
Эксперт отметила, что овсянка способствует улучшению состояния микрофлоры кишечника, помогает в борьбе с лишним холестерином, а также снижает риск гипертонии.
Второе место в рейтинге заняла гречневая каша с более низкой калорийностью. Она содержит пищевые волокна, витамины группы В, позволяет сохранять энергию и поддерживать выносливость.
Льняна каша была признана самой полезной. По словам Чехониной, это единственный растительный продукт, содержащий омегу-3, которая необходима для сосудов и кровообращения. Кроме того, каша содержит в 2–3 раза больше белка.
"Также она является профилактическим фактором в отношении некоторых злокачественных заболеваний, потому что обладает антиоксидантными свойствами, способствует продлению молодости и препятствует преждевременному старению", – рассказала диетолог.
В рейтинг не попала манная каша, обладающая витаминами E и B1, а также углеводами. При этом манка помогает справляться с заболеваниями пищеварительной системы.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала о самых опасных продуктах для завтрака, которые могут привести к ожирению из-за большого содержания сахара.
Список опасных продуктов возглавили быстро завариваемые каши. Они повышают уровень сахара в крови, который затем снижает инсулин. В итоге в кровь не поступает глюкоза и человек снова хочет есть.
"Доктор 24": каша на завтрак
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: