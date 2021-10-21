Врач рассказала, кому категорически нельзя есть чеснок

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Чеснок обладает множеством полезных свойств, однако есть люди, которым не рекомендуется его употреблять, рассказала диетолог Анна Ивашкевич.

"Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Еще его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, им сырой чеснок тоже противопоказан", – сказала специалист в интервью радио Sputnik.

По ее словам, если человек с подобными проблемами все же съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке.

Ивашкевич также подчеркнула, что в целом для людей чеснок полезен, если употреблять его в ограниченном количестве. Благодаря своему составу, отметила диетолог, чеснок поможет усилить иммунную защиту организма в сезон распространения вирусных инфекций.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, кому противопоказано пить зеленый чай. По словам эксперта, употребление этого напитка следует ограничить беременным, больным с диагностированной глаукомой и гипертонией, а также людям с язвой и болезнью двенадцатиперстной кишки.