Диетолог рассказала о самых опасных продуктах для завтрака

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Врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала о самых опасных продуктах для завтрака, которые могут привести к ожирению из-за большого содержания сахара. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Список опасных продуктов возглавили быстро завариваемые каши. Они повышают уровень сахара в крови, который затем снижает инсулин. В итоге в кровь не поступает глюкоза и человек снова хочет есть.

Опасными продуктами эксперт также назвала мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты с джемом или шоколадной пастой.

"На самом деле фрукты (в соках и смузи) содержат большое количество простых сахаров. С одной стороны, это глюкоза, а с другой – фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", – уточнила Кононенко.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова назвала необходимую суточную дозу витамина C. По ее словам, для здорового человека она должна составлять 90 миллиграммов, для этого достаточно употреблять фрукты и овощи.

