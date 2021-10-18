Диетолог рассказала о самых опасных продуктах для завтрака

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала о самых опасных продуктах для завтрака, которые могут привести к ожирению из-за большого содержания сахара. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Список опасных продуктов возглавили быстро завариваемые каши. Они повышают уровень сахара в крови, который затем снижает инсулин. В итоге в кровь не поступает глюкоза и человек снова хочет есть.
Опасными продуктами эксперт также назвала мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты с джемом или шоколадной пастой.
"На самом деле фрукты (в соках и смузи) содержат большое количество простых сахаров. С одной стороны, это глюкоза, а с другой – фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", – уточнила Кононенко.
Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова назвала необходимую суточную дозу витамина C. По ее словам, для здорового человека она должна составлять 90 миллиграммов, для этого достаточно употреблять фрукты и овощи.
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