Диетолог назвала необходимую суточную дозу витамина C

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Суточная доза витамина С для здорового человека должна составлять 90 миллиграммов, для этого достаточно употреблять фрукты и овощи. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.
"Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, этого вполне достаточно", – добавила Залетова.
Врач уточнила, что суточная доза витамина С для здорового человека, употребляющего фрукты и овощи, и больного человека может отличаться в десятки раз. В таком случае необходимо прибегнуть к аптечным препаратам, проконсультировавшись до этого с врачом.
"В препаратах, которые мы покупаем в аптеках, бывают большие дозировки витамина C. Там встречаются 500, 1 000 и даже 2 000 миллиграммов витамина C, что значительно превышает суточную потребность (здорового человека)", – объяснила Залетова.
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