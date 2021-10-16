Врач развеял миф об опасности глютена

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Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников в беседе с Москвой 24 призвал не отказываться от употребления продуктов, содержащих глютен.
"Глютен – это белок, который обладает вязкоупругими свойствами. Он находится непосредственно в злаковых. Это рожь, пшеница, любые злаковые, и, естественно, он находится в продуктах, которые из этих злаковых делаются, – это макароны, хлеб и так далее", – уточнил нутрициолог в интервью программе "Доктор 24".
По словам Мирошникова, нередко этот белок добавляют в кетчупы и консервы для лучшей консистенции. В некоторых продуктах глютен может стать заменителем крахмала. Утверждение, что глютен вызывает рак, нутрициолог также опроверг. По его словам, не существует ни одного исследования, которое подтвердило бы это.
"Мало того, мы с вами знаем, что продукты, которые с глютеном (злаковые растения), содержат огромное количество клетчатки. А вот по клетчатке достаточно большое количество исследований, которые показывают, что она снижает риски колоректального рака, рака желудочно-кишечного тракта", – поясняет Мирошников.
Мифом, по мнению специалиста, является и то, что отказ от употребления глютена может улучшить работу желудочно-кишечного тракта. "Отказаться от глютена, который содержится в злаковых, значит отказаться и от клетчатки", – говорит нутрициолог.
Тем не менее для некоторых людей глютен все-таки может быть вреден. По словам специалиста, до 1% населения Земли может иметь генетическое нарушение, которое провоцирует аутоиммунное заболевание – целиакия, то есть непереносимость глютена.
Ранее онколог и хирург Иван Карасев назвал продукты, содержащие опасные канцерогены. По словам специалиста, употребление копченой колбасы и консервов может стать причиной развития рака. Вместо них врач посоветовал есть больше фруктов и овощей.
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