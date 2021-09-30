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Общество

16:33

Врач назвал продукты, содержащие опасные канцерогены

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Колбаса и консервы содержат в себе опасные для здоровья человека канцерогены, заявил онколог и хирург Иван Карасев. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, именно канцерогены провоцируют развитие всех форм рака в 80% случаев.

Эти вещества чаще всего встречаются в копченой колбасе. При этом в 50 граммах продукта содержится ровно такое же количество канцерогенов, как в одной пачке сигарет.

Врач порекомендовал не употреблять в пищу колбасу и консервы каждый день. Свое внимание лучше обратить на овощи и фрукты. Их необходимо тщательно мыть, срезать с них верхний слой кожуры и верхушки корнеплодов.

Он также посоветовал варить картофель очищенным и разрезанным на дольки, а с капусты снимать 2–3 верхних листа. Также не рекомендуется использовать в пищу сердцевину моркови, а у петрушки и сельдерея желательно есть только листья.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова назвала составные части идеального завтрака. Для наилучшего эффекта он должен содержать в себе полезные микроэлементы – белки, жиры и углеводы.

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