Диетолог рассказала, кому не стоит есть груши

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Диетолог Светлана Фус рассказала, кому следует воздержаться от употребления груш. Об этом сообщает "Мир 24".

По словам специалиста, из-за большого содержания клетчатки этот фрукт вреден людям с обостренными заболеваниями органов пищеварения. Груши способны усилить перистальтику кишечника и привести к раздражению слизистой.

Еще один важный момент – большой объем фруктозы в продукте. Как следствие, чрезмерное употребление груш спровоцирует газообразование в кишечнике.

Для тех, кто не имеет проблем с пищеварением, груша может быть полезной. В 100 граммах фрукта содержится 14% от суточной нормы натуральных пищевых волокон. Кроме того, плоды богаты кремнием, медью, железом и калием.

Ранее Фус объяснила, кому противопоказан зеленый чай. Диетолог предостерегла от его употребления беременных и людей, страдающих от гипертонии.