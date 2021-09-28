Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай

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Диетолог Светлана Фус рассказала, кому противопоказано пить зеленый чай. Как сообщает "Мир 24", специалист указала на потенциальный серьезный вред здоровью.

По словам эксперта, употребление зеленого чая следует ограничить беременным. В напитке содержится кофеин, который препятствует усвоению фолиевой кислоты. Также не стоит пить зеленый чай больным с диагностированной глаукомой и гипертонией.

Фус посоветовала отказаться от зеленого чая людям с язвой и болезнью двенадцатиперстной кишки. Содержащийся в напитке танин может раздражать слизистую оболочку. Это вещество также ослабляет усвоение кальция и магния, поэтому если и пить зеленый чай, то примерно через час после приема пищи.

При этом диетолог отметила, что зеленый чай содержит в себе много антиоксидантов, а также витамины группы В. В нем есть и минеральные соли. При здоровом организме напиток выполняет очищающую и бактерицидную функции.

Светлана Фус порекомендовала пить зеленый чай без сладкого и выбирать листовой, а не пакетированный напиток. Кроме того, объем чая в день следует ограничить одним литром.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян ранее предупредила об опасности употребления горячего чая. По словам эксперта, напиток с повышенной температурой может повредить пищевод и гортань, а также стать причиной развития раковой опухоли.

