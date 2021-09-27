Названы продукты, помогающие "проскочить" сезон простуд

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Для предотвращения простуды нужно включить в рацион укрепляющие иммунитет продукты, богатые антиоксидантами, такими как витамин С. Об этом сообщает Pravda.Ru.

В материале говорится, что в сезон простуд нужно употреблять болгарский перец, ягоды, брокколи, цветную капусту, перец чили, цитрусовые, киви, листовую зелень, манго, папайю, ананасы и семена граната.

Отмечается, что также можно приготовить полезный коктейль.

"Просто смешайте в блендере продукты, богатые витамином С, такими как сырой шпинат, клубника, имбирь и лимон. Белок в этом зеленом коктейле также поможет вам оправиться от простуды", – говорится в материале.

Кроме того, перекусить можно ежевикой и малиной.

Ранее врач-диетолог Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Анна Басова рассказала, как подготовить свой организм к осеннему сезону простудных заболеваний. Специалист объяснила, что иммунитет необходимо укреплять веществами, помогающими в противостоянии инфекциям. В частности, речь идет о получении микроэлементов.

До этого кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев дал советы по профилактике простудных заболеваний в осенний период. В холодное время года, по его словам, можно укреплять слизистую полость носа и глотки за счет черного или зеленого чая.

