Терапевт рассказал, как ускорить выздоровление при ОРВИ

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как ускорить выздоровление при острых респираторных заболеваниях, вызванных вирусами (ОРВИ).

По словам специалиста, от многих вирусных инфекций нет лекарств, их должен побороть организм.

Хухрев пояснил, что противовирусные препараты помогают организму справиться далеко не со всеми патогенами, вызывающими ОРВИ. Однако ускорить выздоровление, по его словам, можно с помощью укрепления иммунитета.

"Например, важно следить за уровнем витамина D. Он напрямую влияет на эффективность иммунитета. Если доказан низкий уровень витамина D и человек заболел, то время пить витамины", – рассказал Хухрев в интервью радио Sputnik.

Человек с ОРВИ должен высыпаться, употреблять здоровую пищу в достаточном количестве и временно отказаться от спиртных напитков, отметил врач.

По его словам, нарушение этих правил может замедлить выздоровление. Также помешать быстрому выздоровлению может слишком скорое возвращение к активной жизни.

"При вирусных заболеваниях очень часто у нас снижается уровень лейкоцитов в крови. Поэтому, если человек начинает скакать и переохлаждаться, когда еще не поправился как следует, то он поверх вирусной инфекции может хватануть бактериальную", – пояснил Хухрев.

Ранее врач-диетолог Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Анна Басова рассказала, как подготовить свой организм к осеннему сезону простудных заболеваний.

Специалист объяснила, что иммунитет необходимо укреплять веществами, помогающими в противостоянии инфекциям. В частности, речь идет о получении микроэлементов.

Также диетолог напомнила, что сезонные потребности человека в жирорастворимых витаминах довольно редки. В частности, витамин D вырабатывается лишь под действием солнечных лучей. В то же время витамин C человек получает из фруктов и овощей вне зависимости от сезона.

До этого кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев дал советы по профилактике простудных заболеваний в осенний период.

В холодное время года, по его словам, можно укреплять слизистую полость носа и глотки за счет черного или зеленого чая. В напиток можно добавить травы и имбирь.