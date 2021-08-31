Диетолог назвала укрепляющие иммунитет осенние ягоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В клюкве и бруснике содержится много компонентов, которые помогают усилить иммунитет в преддверии холодов. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.
Эти ягоды, подчеркнула эксперт, богаты антиоксидантами и биофлавоноидами, которые также полезны для зрения и сердечно-сосудистой системы.
"В них довольно невысокое содержание сахара – не более 10 процентов, при этом они содержат большое количество органических кислот, которые очень полезны, разнообразных витаминов и микроэлементов", – сказала она в интервью радио Sputnik.
Она подчеркнула, что и клюква, и брусника подолгу хранятся в свежем виде.
"Клюкву или бруснику мы можем просто залить водой, и они будут хорошо храниться и в холодильнике, и в погребе", – отметила диетолог.
Ранее ученые выяснили, что клубника и черника благотворно влияют на кровяное давление и снижают риск возникновения сердечного приступа. В этих ягодах содержится много растительных соединений под названием антоцианы, которые отвечают за окраску клубники и черники. Специалисты связали эти соединения с улучшением здоровья человека.
Исследование специалистов Королевского университета Белфаста показало, что у женщин, которые съедали более трех порций черники или клубники в неделю, риск сердечного приступа сокращался на 34% по сравнению с теми, кто съедал меньше ягод.
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