Названы снижающие риск сердечного приступа ягоды

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Клубника и черника благотворно влияют на кровяное давление и снижают риск возникновения сердечного приступа. Об этом сообщает "Мир 24" со ссылкой на исследование British Heart Foundation.
Как сообщают специалисты, в этих ягодах содержится много растительных соединений под названием антоцианы, которые отвечают за окраску клубники и черники. Ученые связали эти соединения с улучшением здоровья человека.
Исследование специалистов Королевского университета Белфаста показало, что у женщин, которые съедали более трех порций черники или клубники в неделю, риск сердечного приступа сокращался на 34% по сравнению с теми, кто съедал меньше ягод.
Также специалисты отмечают, что антоцианы делают кровеносные сосуды более эластичными и способствуют нормализации давления.
Теледоктор Сергей Агапкин ранее рассказал, как можно стабилизировать кровяное давление без таблеток.
По его словам, необходимо пересмотреть свой рацион питания, добавить в него полезные продукты и увеличить физическую активность. Агапкин отметил важность употребления кисломолочных продуктов, поскольку состояние микрофлоры кишечника сказывается на давлении.
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