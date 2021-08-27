Названы снижающие риск сердечного приступа ягоды

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Клубника и черника благотворно влияют на кровяное давление и снижают риск возникновения сердечного приступа. Об этом сообщает "Мир 24" со ссылкой на исследование British Heart Foundation.

Как сообщают специалисты, в этих ягодах содержится много растительных соединений под названием антоцианы, которые отвечают за окраску клубники и черники. Ученые связали эти соединения с улучшением здоровья человека.

Исследование специалистов Королевского университета Белфаста показало, что у женщин, которые съедали более трех порций черники или клубники в неделю, риск сердечного приступа сокращался на 34% по сравнению с теми, кто съедал меньше ягод.

Также специалисты отмечают, что антоцианы делают кровеносные сосуды более эластичными и способствуют нормализации давления.

Теледоктор Сергей Агапкин ранее рассказал, как можно стабилизировать кровяное давление без таблеток.

По его словам, необходимо пересмотреть свой рацион питания, добавить в него полезные продукты и увеличить физическую активность. Агапкин отметил важность употребления кисломолочных продуктов, поскольку состояние микрофлоры кишечника сказывается на давлении.

