Специалисты назвали признак опасного уровня холестерина, заметный на ногах

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Появление на пальцах ног жировых наростов может свидетельствовать о повышенном уровне холестерина в крови, в таком случае следует обратиться к врачу. Об этом со ссылкой на специалистов медкилиники Vascular Health Clinics сообщает издание Daily Express.

Отмечается, что в некоторых случаях размер наростов на пальцах может достигать семи сантиметров. Эксперты предупреждают, что высокий уровень холестерина приводит к закупориванию артерий, что повышает риск инсульта или сердечного приступа.

Для снижения уровня холестерина врачи рекомендуют заниматься физическими упражнениями и поддерживать рацион с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Ранее специалисты выявили связь между мелкими наростами на лице и повышенным уровнем содержания холестерина. Речь идет о желтоватых образованиях на веках или вокруг них.