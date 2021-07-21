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Общество

06:03

Специалисты назвали признак опасного уровня холестерина, заметный на ногах

общество медицина

Фото: depositphotos/belchonock

Появление на пальцах ног жировых наростов может свидетельствовать о повышенном уровне холестерина в крови, в таком случае следует обратиться к врачу. Об этом со ссылкой на специалистов медкилиники Vascular Health Clinics сообщает издание Daily Express.

Отмечается, что в некоторых случаях размер наростов на пальцах может достигать семи сантиметров. Эксперты предупреждают, что высокий уровень холестерина приводит к закупориванию артерий, что повышает риск инсульта или сердечного приступа.

Для снижения уровня холестерина врачи рекомендуют заниматься физическими упражнениями и поддерживать рацион с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Ранее специалисты выявили связь между мелкими наростами на лице и повышенным уровнем содержания холестерина. Речь идет о желтоватых образованиях на веках или вокруг них.

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