Ученые назвали новую опасность повышенного холестерина

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Ученые выявили связь высокого уровня холестерина в крови с риском развития сосудистой деменции. Выводы исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Специалисты выяснили причину, почему нейродегенеративные заболевания – такие как болезнь Альцгеймера и другие формы слабоумия – часто сопровождаются повышенным содержанием холестерина в крови пациентов. Для эксперимента ученые анализировали данные более чем 1 800 участников двух крупных проспективных исследований.

Авторы научной публикации узнали, что деменция развивается на фоне катаболизма холестерина, то есть преобразования в желчные кислоты. Затем исследователи установили, что холестериновые препараты, которые блокируют всасывание данных кислот в кровоток, провоцируют увеличение риска сосудистой деменции.

Таким образом, гипотеза ученых предполагает прогрессирование деменции, возможно, через специфические для каждого из полов сигнальные пути мозга на фоне катаболизма холестерина и синтеза желчных кислот.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что препараты для понижения уровня холестерина ни в коем случае нельзя запивать грейпфрутовым соком. По словам специалиста, напиток может заблокировать действие лекарства.