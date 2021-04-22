Врач-диетолог рассказала, сколько свинины можно употреблять без вреда для здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, что свинина является источником белка и аминокислот, а сало содержит полезные ненасыщенные жиры и холестерин, необходимый для синтеза половых гормонов. Однако чрезмерное потребление свинины может привести к ожирению, нарушению обменных процессов и другим проблемам со здоровьем.

По данным Россельхозбанка, за 2020 год потребление свинины в России выросло до 27 килограммов на человека. В 2021 году ожидается рост этого показателя. "В 2020 году потребление свинины выросло на 4% по отношению к 2019 году и достигло 4,08 млн тонн. Сейчас потребление свинины в расчете на одного человека составляет 27 килограммов в год, это наивысший результат в истории современной России", – говорится в сообщении.

По мнению врача-диетолога Натальи Кругловой, 27 килограммов свинины на одного человека в год – это больше, чем в среднем необходимо человеку.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России 27 килограммов – это довольно большое количество, тем более что часто мясо используется в переработанном виде. Переработанное красное мясо относится к вероятным канцерогенам, поэтому не стоит его использовать на регулярной основе.

Круглова считает, что красное мясо должно быть в рационе человека не чаще 1–2 раз в неделю. "И предпочтительнее, чтобы оно в основном было нежирным, учитывая тенденцию к росту ожирения, нарушению обменных процессов, в том числе дислипидемии (нарушение холестеринового обмена). Поэтому свинина – это не то мясо, которое стоит употреблять ежедневно", – подчеркнула врач-диетолог.

При этом Круглова отметила, что в свинине есть и полезные вещества.





Наталья Круглова. врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Конечно, свинина полноценна по содержанию белка. Оно содержит все необходимые аминокислоты. Если у человека нет проблем с весом, жировым и липидным обменом, он вполне может использовать это мясо в рационе.

Тем не менее количество красного мяса в рационе нужно дозировать, а основную белковую часть пищи все-таки должны составлять птица, рыба и нежирное мясо, например говядина, отметила диетолог.

"В день, когда человек ест свинину, ему нужно обращать внимание на количество жиров в рационе. Например, он может сократить количество сливочного масла, сметаны или жирных молочных продуктов, чтобы не выходить за норму по жирам в этот день", – объяснила Круглова.

Эксперт также отметила, что в свином сале есть полезные ненасыщенные жиры, такие как омега-6 и омега-3, но все-таки в нем больше насыщенных жиров, поэтому нельзя рассматривать сало как основной источник полезных полиненасыщенных жирных кислот.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Основными источниками омега-3 и жирных кислот являются рыба, некоторые виды масел, орехи. В сале их существенно меньше.

Кроме того, Круглова сообщила, что холестерин, содержащийся в сале, может положительно повлиять на мужскую потенцию, но получить его можно и из других продуктов. "Холестерин действительно нужен для синтеза половых гормонов, но риск его переполучить все-таки выше. Холестерин также присутствует в птице, молочных продуктах и яичном желтке. Нет потребности есть именно сало для мужского здоровья", – подчеркнула врач-диетолог.

Наталья Круглова рекомендует употреблять красное мясо 1–2 раза в неделю, в один из которых это может быть свинина. Важен также способ приготовления этого продукта. "Хорошо, если дополнительно никакие жиры использоваться не будут: не жареное мясо, а запеченное или тушеное – без добавления масла для приготовления", – отметила врач-диетолог.

Свинину хорошо сочетать с овощами, так как в них содержатся пищевые волокна, антиоксиданты. Стандартного кусочка мяса весом 100–120 граммов в неделю для взрослого человека будет достаточно, заключила Круглова.

Ранее врач-диетолог рассказала об опасности обезжиренных продуктов. По мнению специалиста, нулевая или очень низкая жирность продукта еще не говорит о том, что его можно есть в неограниченном количестве.