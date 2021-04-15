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13:56

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Диетолог назвал продукты, оказывающие негативное влияние на женское здоровье

Без сахара и трансжиров. Какие продукты нарушают выработку женских гормонов
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/lenetssergey

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказала Москве 24, какие продукты негативно влияют на выработку эстрогенов – женских гормонов.

"Здесь сложно говорить о конкретных продуктах, можно говорить об их группах. Продукты, которые содержат избыточное количество сахаров, будут отрицательно влиять на выработку любых гормонов, в том числе эстрогена. Также стоит отметить программы питания, которые содержат низкое количество жиров, они тоже будет снижать выработку, то есть общий рацион", – сказал Арзамасцев.

Я думаю, что можно назвать сахар, молочный шоколад, жирные полуфабрикаты – любые продукты, содержащие трансжиры, любые мясные полуфабрикаты – из свинины в том числе. Алкоголь тоже влияет, конечно же.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

По словам нутрициолога, способствует выработке эстрогенов употребление любой зелени, рыбы, оливкового и льняного масла.

"Если, допустим, человек любит есть сладкое, то продукты, которые богаты клетчаткой, они в принципе будут чуть нивелировать отрицательное действие сахаров, поскольку они немного снижают их усвоение", – подытожил врач.

Ранее врач-сексолог, психотерапевт, президент "Профессионального объединения врачей сексологов" Евгений Кульгавчук объяснил, от какой еды следует отказаться мужчинам. По мнению эксперта, им не стоит употреблять кофе, алкоголь и мяту, поскольку эти продукты снижают уровень тестостерона. Самым вредным алкогольным напитком является пиво, подчеркнул врач.

Также специалист посоветовал избегать плотных ужинов – такие приемы пиши "кастрируют" мужчину, полагает он. Вместо этого сексолог порекомендовал полноценно обедать. Кроме того, по словам эксперта, важно полюбить зелень: укроп, петрушку и сельдерей, регулярно есть грецкие и кедровые орехи, перепелиные яйца, в том числе в сыром виде.

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Соболева Илона

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