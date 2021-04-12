Диетолог назвала способ похудеть, не уменьшая размер порций

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Австралийский диетолог Пола Норрис рассказала, как можно похудеть, не сокращая привычный размер порций. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам эксперта, для ощутимого результата необходимо всего лишь заменить некоторые ингредиенты менее калорийными. Например, при приготовлении спагетти болоньезе можно половину фарша заменить черной или красной фасолью. В сам фарш также можно добавить морковь, грибы или цукини.

С таким способом приготовления любимых блюд человек не просто сэкономит калории, но и добавит полезную для пищеварения клетчатку.

Сыр чеддер Норрис призвала заменять пармезаном. По ее мнению, благодаря резкому вкусу пармезана его количество можно сократить в несколько раз и сэкономить около 45 калорий.

Вместо майонеза диетолог порекомендовала использовать фильтрованный "греческий йогурт" с добавлением дижонской горчицы, лимонного сока и специй. В среднем такое решение позволит избежать 180 калорий.

Ранее врач рассказала, как есть и не толстеть. В первую очередь, чтобы не набирать лишние килограммы, нужно стараться принимать пищу в тишине и самому быть в расслабленном состоянии. На набор веса влияют не только качество и количество продуктов, но и внешние факторы.