Диетолог назвала способ похудеть, не уменьшая размер порций

Фото: depositphotos/Shaiith79
Австралийский диетолог Пола Норрис рассказала, как можно похудеть, не сокращая привычный размер порций. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам эксперта, для ощутимого результата необходимо всего лишь заменить некоторые ингредиенты менее калорийными. Например, при приготовлении спагетти болоньезе можно половину фарша заменить черной или красной фасолью. В сам фарш также можно добавить морковь, грибы или цукини.
С таким способом приготовления любимых блюд человек не просто сэкономит калории, но и добавит полезную для пищеварения клетчатку.
Сыр чеддер Норрис призвала заменять пармезаном. По ее мнению, благодаря резкому вкусу пармезана его количество можно сократить в несколько раз и сэкономить около 45 калорий.
Вместо майонеза диетолог порекомендовала использовать фильтрованный "греческий йогурт" с добавлением дижонской горчицы, лимонного сока и специй. В среднем такое решение позволит избежать 180 калорий.
Ранее врач рассказала, как есть и не толстеть. В первую очередь, чтобы не набирать лишние килограммы, нужно стараться принимать пищу в тишине и самому быть в расслабленном состоянии. На набор веса влияют не только качество и количество продуктов, но и внешние факторы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: