Врач рассказала, как есть и не толстеть

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Чтобы не набирать лишние килограммы, нужно стараться принимать пищу в тишине и самому быть в расслабленном состоянии. Такой совет дала врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
Она отметила, что на набор веса влияют не только качество и количество продуктов, но и внешние факторы. Любители есть перед телевизором толстеют быстрее, чем те, кто не отвлекается на внешние раздражители, пояснила специалист.
"Человек должен принимать пищу в расслабленном состоянии. При этом не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймете всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие", – сказала Бережная.
Диетолог добавила, что таким образом удастся съесть ровно столько, сколько необходимо.
Еда на бегу также может привести к перееданию, уверена специалист. Она уточнила, что другая проблема быстрого питания – плохое пережевывание пищи и увеличенная нагрузка на желудочно-кишечный тракт.
Ранее диетологи рассказали, как начать есть меньше. Важным элементом решения проблемы с перееданием врачи назвали осознанность. По их мнению, необходимо уметь отслеживать, что именно мы едим и когда.
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