Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Рацион пожилого человек должен содержать достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D, белка, рассказала главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
Она подчеркнула, что порой люди старшего возраста считают, что питаться много им нет необходимости, поскольку они мало двигаются. Однако, отметила Рунихина, питание для данной категории людей с точки зрения здоровья настолько же сильно важно, как и для маленьких детей.
Гериатр добавила, что отсутствие необходимых витаминов и микроэлементов ускоряет процесс старения.
"Очень быстро развивается синдром мальнутриции – синдром дефицита питания. У пожилого человека есть особенности зубов, слюновыделения, всасывания питательных веществ в желудке, моторики ЖКТ, проблемы есть определенные с самим возрастом, и если питание не продумано, не рационально, то мальнутриция развивается очень быстро, и на этом фоне человек начинает терять свою мышечную силу, нарушается его подвижность, страдает иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции", – цитирует РИА Новости специалиста.
Врач отметила, что питание в семьях, где проживают пожилые люди, должно быть на особом контроле. А самим людям старшего возраста рекомендуется контролировать то, что они едят.
"Акцент мы делаем на достаточное количество белка в рационе – норма 1-1,5 грамма на 1 килограмм веса ежедневно", – заключила специалист.
Ранее диетолог Светлана Кондрашова перечислила продукты, помогающие восполнить недостаток кальция в организме. Это морская рыба и водоросли.
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