Названы продукты для восполнения недостатка кальция в организме

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Диетолог Светлана Кондрашова перечислила продукты, помогающие восполнить недостаток кальция в организме. Об этом сообщает "Мир 24".

Наибольшее количество кальция, по словам Кондрашовой, содержится в морской рыбе и водорослях. На 100 граммов водорослей приходится 800–1100 миллиграммов важного микроэлемента.

Также источником кальция может стать миндаль, а полезной добавкой для блюд станет свежая зелень и семена льна, подсолнечника, чиа и мака.

Кроме того, диетолог посоветовала добавить в свой рацион сухофрукты, все виды капусты и киноа, содержащий лизин, который помогает кальцию лучше усвоиться.

Ранее врач-гастроэнтеролог назвала ситуации, в которых употребление кофе может быть опасным. Специалист напомнила, что кофе может истощать нервную систему. Еще один негативный аспект напитка связан с нарушениями работы желудка.