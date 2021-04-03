Врач рассказала, в каких случаях кофе опасен

Фото: depositphotos/photofriday
Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала ситуации, в которых употребление кофе может быть опасным. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Звезда".
Специалист напомнила, что кофе может истощать нервную систему. Еще один негативный аспект напитка связан с нарушениями работы желудка.
"Никогда мы не пьем такой напиток натощак, тогда он начинает только вредить", – подчеркнула Дианова.
Гастроэнтеролог призвала заваривать качественный зерновой кофе, а также следить за дозировкой продукта. Для нормального самочувствия рекомендуется выпивать не более двух чашек кофе в день.
В качестве альтернативы Дианова предложила употреблять чай. Она отметила его более спокойное воздействие на организм, поэтому выпивать несколько чашек в день нормально.
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова ранее также отметила, что кофе пить следует с ограничениями. В частности, можно рассчитывать норму по формуле не более 3 миллиграммов кофеина на 1 килограмм массы тела.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: