Врач рассказала, в каких случаях кофе опасен

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Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала ситуации, в которых употребление кофе может быть опасным. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Звезда".

Специалист напомнила, что кофе может истощать нервную систему. Еще один негативный аспект напитка связан с нарушениями работы желудка.

"Никогда мы не пьем такой напиток натощак, тогда он начинает только вредить", – подчеркнула Дианова.

Гастроэнтеролог призвала заваривать качественный зерновой кофе, а также следить за дозировкой продукта. Для нормального самочувствия рекомендуется выпивать не более двух чашек кофе в день.

В качестве альтернативы Дианова предложила употреблять чай. Она отметила его более спокойное воздействие на организм, поэтому выпивать несколько чашек в день нормально.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова ранее также отметила, что кофе пить следует с ограничениями. В частности, можно рассчитывать норму по формуле не более 3 миллиграммов кофеина на 1 килограмм массы тела.

