Ученые рассказали, как похудеть при помощи кофе

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Чашка кофе за 30 минут до тренировки повышает скорость жиросжигания, выяснили испанские физиологи из Гранадского университета. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 15 мужчин в возрасте около 32 лет. Испытуемые в течение недели в случайном порядке принимали кофеин или плацебо в расчете 3 миллиграмма на килограмм массы тела в 8 утра или 5 вечера, а через 30 минут начинали тренировку, говорится в материале.

Ученые рассчитывали окисление жиров во время физических нагрузок при помощи непрямой калориметрии (определении состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и скорости его потока).

Как выяснилось, кофеин действительно усиливает окисление жиров во время тренировки. При этом специалисты пришли к выводу, что во второй половине дня эффект был более выражен.

Таким образом, аэробные тренировки умеренной интенсивности и после употребления кофеина исследователи признали оптимальными для похудения.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова ранее рассказала, что остывший кофе с молоком или сливками может оказаться вредным для здоровья. Специалист пояснила, что влага является оптимальной средой для развития бактерий. Таким образом, в напитке с молоком или сливками за короткий срок могут появиться различные микроорганизмы.

До этого врач Дианова рассказывала, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья. Она отмечала, что ежедневное употребление напитка может сформировать зависимость.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярный миф о кофе. Он заявил, что напиток не противопоказан людям, страдающим от болей в сердце.

