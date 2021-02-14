Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала RT, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья.
По словам врача, ежедневное употребление кофе может сформировать зависимость, со временем которая будет негативно влиять на нервную систему. Дианова посоветовала пить не более двух чашек кофе в сутки.
"Идеальным с точки зрения гастроэнтерологии является употребление кофе во время приемов пищи. Чисто ритуальным моментом для многих является кофе на завтрак. Ошибка может быть в том, если это просто пустой кофе без всего", — сказала Дианова.
Врач отметила, что иногда людям нужен даже не сам кофеин, а именно аромат и вкус кофе, и добавила, что второй прием напитка в день обычно происходит после обеда, когда у человека происходит снижение работоспособности. Его также следует делать в рамках полдника или перекуса.
Специалист подчеркнула, что речь идет о качественном зерновой кофе вне зависимости от способа приготовления. Кроме того, Дианова напомнила о рекомендациях сомнологов, которые не рекомендуют употреблять крепкие тонизирующие напитки за шесть часов до сна.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о продуктах, которые не рекомендуется есть на завтрак. По ее словам, организм нуждается в пополнении запаса полезных веществ после сна. А при употреблении бутербродов ему приходится переваривать тяжелую пищу.
Также вредным продуктом Дюваль считает кофе. По ее мнению, данный напиток придает бодрость только на короткий промежуток времени. Кроме того, он может приводить к лишнему весу, потому что к вечеру из-за него появляется голод.
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