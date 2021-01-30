Диетолог рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак

Фото: depositphotos/Sasajo

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о продуктах, которые не рекомендуется есть на завтрак, пишет РИА "Новости".

"Я категорически не рекомендую есть на завтрак бутерброды, которые так любят в нашей стране", – сказала специалист.

По ее словам, организм нуждается в пополнении запаса полезных веществ после сна. А при употреблении бутербродов ему приходится переваривать тяжелую пищу.

Также вредным продуктом Дюваль считает кофе. По ее мнению, данный напиток придает бодрость только на короткий промежуток времени. Кроме того, он может приводить к лишнему весу, потому что к вечеру из-за него появляется голод.

Дюваль посоветовала есть на завтрак каши, омлет, салат с куриной грудкой или цельнозерновой хлеб.

Ранее ученые перечислили продукты, помогающие избавиться от жира на животе.