Ученые перечислили продукты, помогающие избавиться от жира на животе

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Продукты, которые содержат растворимую клетчатку, способствуют сжиганию жира на животе, сообщает Express.

Американские ученые отметили, что растворимые пищевые волокна при смешивании с водой образуют гелеобразное вещество. С его помощью снижается абсорбция жира, что не позволяет ему перевариваться и всасываться.

Исследователи подчеркнули, что растворимая клетчатка замедляет усвоение углеводов. Тем самым уровень сахара в крови стабилизируется. Также, по словам ученых, пища, содержащая такую клетчатку, ферментируется кишечными бактериями в жирные кислоты при достижении толстой кишки. Тем самым увеличивается уровень гормонов насыщения.

Ученые также заявили, что употребление дополнительных 10 граммов растворимой клетчатки в день за пять лет уменьшает количество жира на животе на 3,7%.

Кроме того, исследователи отметили, что такого количества можно достигнуть при употреблении двух небольших яблок, полстакана фасоли и одной чашки зеленого горошка. Также клетчатка содержится в овсе, рисовых отрубях, ячмене, клубнике и цитрусовых.

Ранее австралийский диетолог Линн Уорд заявила, что сбалансированное питание и небольшой дефицит калорий позволяют обеспечить эффективное сжигание жира. Она отметила, что для этого можно употреблять овсяные хлопья, семена чиа, яйца, куриные грудки, а также нерафинированное оливковое масло, которое обеспечивает чувство насыщения.