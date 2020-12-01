Эксперт рассказала, кому нельзя есть картошку

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Правильное употребление картофеля поддерживает организм, однако существуют определенные противопоказания. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Как заявила заведующая эндокринологическим отделением "Мединцентра", врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина, не следует употреблять картошку людям с сахарным диабетом и ожирением. Противопоказанием также является гастрит с пониженным уровнем кислотности. Полный отказ специалист не советует, но призывает ограничить долю продукта в суточном рационе на уровне 10%.
Вместе с тем картофель содержит калий и натрий, необходимые для нормальной работы клеток. Кроме того, плоды богаты витаминами В6 и С.
Для большей пользы Губкина порекомендовала есть картофель в вареном виде или готовить на пару. Приготовленные во фритюре ломтики являются более вредными за счет большого объема жира и токсических веществ.
При работе с картошкой следует избегать плодов зеленого цвета, поскольку в них содержится соланин. Кроме того, будет уместно поинтересоваться условиями выращивания, а во время приготовления рекомендуется воздержаться от высокой температуры.
Врач-иммунолог Анна Шуляева в начале декабря назвала факторы, по которым можно выявить нехватку витаминов в организме. По словам специалиста, один из важных признаков – бледная и сухая кожа.
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