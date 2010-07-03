Фитнес-эксперт назвал причины роста числа детей с ожирением

Ожирение – проблема, существующая во всем мире, а в России даже предложили направлять налоги от продажи заведений фастфуда на борьбу с этим недугом. В последние годы наметилась пугающая тенденция роста числа детей с избыточной массой тела. И любовь к фастфуду, безусловно, сыграла в этом процессе особую роль. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал о главных причинах развития детского ожирения.





Пацаном я много времени проводил на улице, занимаясь на турниках или, как их сейчас принято называть, воркаут-площадках. Но в то время площадки были не такие современные и комфортные, в отличие от тех, которые сейчас ставят во дворах и парках. Однако это не мешало нам с друзьями регулярно тренироваться, соревнуясь в разных движениях: кто больше подтянется, а кто больше отожмется на параллельных брусьях. Конечно занятиями на турниках наши уличные тренировки не ограничивались, поэтому любые командные виды спорта, а также бег, игра в салочки были для нас повседневностью. Мы получали от таких видов активностей много удовольствия.

Пару лет назад я занимался в фитнес-клубе, как раз тренируясь на перекладине. В зал вошла мама с сыном, которому на вид было около десяти лет. Он подошел и спросил, мол а можно мне повисеть на этой штуке. "Штуке?" – переспросил я, – "то есть ты не знаешь, как называется палка, на которой я занимаюсь?"–"Нет!" – ответил мальчик.

Для меня было откровенным шоком, что уже взрослый мальчик не знал названия снаряда, с которым должен быть знаком каждый ребенок. Подтягивания на перекладине являются основой как на любых уроках физкультуры в школе, так и во всех спортивных дисциплинах для детей и подростков. Естественно, после того как я ему рассказал о снаряде и помог на нем повисеть, оказалось, что подтягиваться он не умеет вообще. Причем не удалось ему это не из-за отсутствия навыка выполнять конкретно это упражнение, а скорее из-за плохо развитой мускулатуры и лишнего веса.

Именно избыточный вес и даже откровенное ожирение у детей является серьезной проблемой современности. Стоит разобраться в причинах этой пугающей тенденции. Я не зря начал свои рассуждения с акцентом на прошлое. Ведь еще каких-то десять лет назад дети действительно больше гуляли. Причем речь идет не о малышах, с которыми гуляют родители много часов подряд, а о детях старшего возраста, которые практически перестали выходить во двор.

Связано это не столько с нежеланием выходить из дома, сколько, во-первых, с большим количеством уроков, (а многие дети, помимо школы, посещают и дополнительные занятия) а во-вторых, с излишней увлеченностью гаджетами. Обратите внимание, сколько детей зависают в планшете или телефоне даже во время прогулки. О каком активном движении может тогда идти речь? Это же касается и свободного времени: как только оно появляется, руки так и тянутся к смартфону или планшету.



Многие дети занимаются в спортивных секциях, но далеко не все по-настоящему увлечены выбранным видом спорта. Более того, в секциях занятия обычно проходят один-два раза в неделю примерно по часу. Очевидно, что для любого ребенка такой нагрузки просто недостаточно, если он ее не добирает, занимаясь самостоятельно либо активно проводя время дома или на улице.

Но главным виновником ожирения, безусловно, является еда. Многие родители даже не задумываются о масштабах проблемы, ведь вредная пища поджидает детей буквально на каждом шагу. Достаточно заглянуть в любую школьную столовую, чтобы в этом убедиться: сладкие газированные и негазированные напитки, булочки и пирожки, вездесущий картофель фри, пицца, а также чипсы, сухари и конфеты. Плюс мода на рестораны быстрого обслуживания – и вот мы получаем основной комплекс причин детского ожирения.

Заведения быстрого питания внесли существенный вклад как в детское ожирение, так и во взрослое. Еда из фастфуда – перенасыщена жирами и калориями. Либо это масло, в котором готовят блюда во фритюре, либо это продукты с соусами, основой которых является майонез. Теперь добавьте к этому "меню" сладкий газированный напиток, которым запивают еду, и организм ребенка получает количество углеводов и жиров, которое неизбежно приводит к набору лишнего веса.

Как бы то ни было, здоровье наших детей в наших руках. Одно дело, когда взрослый человек сам зарабатывает и может принять решение, на какую еду он тратит деньги. Другое дело – это ребенок, чье питание нужно организовать так, чтобы минимизировать употребление вредных продуктов. Самое простое, что можно сделать, – перестать покупать домой сладкое. Ребенок автоматически станет употреблять меньше калорий, у него пропадет привычка хватать сладости в любое удобное для него время.

Но, конечно же, важен личный пример. Причем это касается не только питания, но и физической культуры. Что может быть приятнее, чем выйти с ребенком на улицу и поиграть в мяч, бадминтон, покататься на лыжах или просто пройтись пару километров?