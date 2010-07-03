Фитнес-эксперт дал рекомендации по выбору грамотного тренера

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить пристальное внимание при выборе услуг персонального тренера.



Работа фитнес-клубов после закрытия летом из-за введения ограничительных мер сильно изменилась. Во-первых, потому, что у большинства клубов существенно снизился поток клиентов, в том числе из-за того, что многие люди работают на удаленке. Во-вторых, из-за активного развития онлайн-тренировок и марафонов. И в-третьих, многие клубы после снятия ограничений просто не смогли открыться вообще, так как долги по аренде и заработной плате съели все финансовые запасы.

В результате без работы в фитнес-клубах осталось большое число людей, которые сейчас ищут работу в других залах. А это значит, что в работающие клубы будут принимать много новых сотрудников, основная задача которых – набирать клиентскую базу и проводить персональные тренировки, что обеспечит прибыль конкретного зала.

Но, к сожалению, для фитнес-индустрии характерна ситуация, когда в клуб берут практически кого попало. Главное, чтобы соискатель выглядел хорошо и мог отличить аэробную тренировку от силовой. Ну а есть ли у тренера профильное образование или нет – уже вопрос второстепенный.

Так как понять, профессиональный тренер перед вами или нет?

Начнем с того, что хоть внешний вид и физическая форма тренера являются важными составляющими общего образа, но это ничего не говорит о тренере как о специалисте. В профессию часто приходят бывшие спортсмены или любители, которые достигли определенных высот в тренировках или спортивной карьере, но это не означает, что они квалифицированные тренеры.

И наоборот, тренер не в форме может быть специалистом высокого уровня.



Поэтому, и это совершенно нормально, не стесняйтесь спрашивать тренера о его профильном образовании. Идеально, если у тренера есть одно из трех образований: педагогическое, медицинское или спортивное. Причем это необязательно должно быть высшее образование, средне-специального вполне достаточно.

Но одного диплома с соответствующим образованием недостаточно, чтобы тренер мог работать в фитнес-индустрии. Для работы в клубах в том или ином направлении должен быть диплом курсов о повышении квалификации. Давно не секрет, что в профессию приходят люди из абсолютно разных отраслей. Одни – потому, что много лет занимались сами и им понравилась профессия, другие – потому, что в фитнесе можно хорошо зарабатывать.



Помимо профессиональных знаний и навыков, очень важно, как ведет себя тренер при общении с клиентами во время первого знакомства, а также во время проведения персональных тренировок. Во время знакомства с вами проводят первичный инструктаж в тренажерном зале. Тренер не только должен представиться и разговаривать с вами строго на вы (к сожалению, фамильярничать стало сейчас модно), очень важно, чтобы он задал вам три самых главных вопроса:



Какие у вас есть противопоказания? Ведь, именно обладая этими знаниями, тренер будет вам рекомендовать нагрузку и упражнения, а не показывать все подряд. К слову, если у тренера нет профильного образования или диплома тренера, он вам не задаст таких вопросов. Просто потому, что не обладает достаточными знаниями в анатомии и физиологии человека, чтобы разбираться в тех или иных ограничениях. Есть ли у вас прошлый опыт занятий фитнесом или спортом? Этот вопрос также очень важен, так как от вашего ответа будут зависеть ход инструктажа и рекомендации тренера. Какие цели и задачи вы хотите решить, начав тренировки? Это очень важный вопрос, так как в большинстве случаев человек, который впервые перешагнул порог фитнес-клуба, толком сам не знает, чего он хочет, а главное, чего может достигнуть. Грамотный тренер должен сориентировать по возможному результату в зависимости от тех или иных нагрузок.

Важно, если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем, особенно со стороны опорно-двигательного аппарата, серьезное ожирение или же противопоказания со стороны сердечно-сосудистой-системы, вам понадобится специалист с дипломом тренера или врача ЛФК. Как правило, такие специалисты есть в фитнес-клубах с медицинской лицензией, узнать о которой можно еще до покупки абонемента в зал.

Но не менее важным фактором при выборе тренера является то, как тренер ведет персональные тренировки. Не зря многие клиенты даже после прохождения первичного инструктажа некоторое время занимаются самостоятельно, наблюдая, как работают тренеры с другими клиентами. Нужно понимать, что фитнес – это бизнес, а персональные тренировки – это коммерческая услуга. Поэтому тренер должен не просто тренировать, а оказывать сервис, то есть внимательно работать с клиентом, контролируя все этапы тренировочного процесса, а не сидеть в смартфоне или постоянно отвлекаться на общение с коллегами и другими посетителями зала.

Типичный пример некачественной работы: тренер дает клиенту задание, мол, сделай сейчас пресс три по тридцать, потом отжимаешься и так далее, а сам в это время уходит пообедать или одновременно тренирует двух, трех и даже большее количество человек. К сожалению, и такое часто встречается.

И отдельным пунктом нужно обозначить профессиональную этику в работе тренера. Да, все мы люди, и нередки случаи, когда у тренера и клиента возникают более близкие отношения, которые приводят к созданию семьи. Но когда тренер позволяет откровенно распускать руки, подавая это как метод, благодаря которому вы как бы лучше начинаете чувствовать свои мышцы, – это абсурд.

Во время выполнения того или иного упражнения можно, предварительно предупредив клиента, легонько пальцами обозначать те области, которые работают во время выполнения конкретного движения, но нужно понимать, что не все места можно так обозначить. Если тренер делает любые тактильные манипуляции, которые вам в принципе неприятны, и, зная об этом, их продолжает, есть над чем подумать.

Тренировки должны быть полезными для здоровья, эффективными и не доставлять дискомфорта, поэтому не торопитесь с выбором тренера, пока не убедитесь в том, что перед вам действительно специалист, который работает, а не проводит время.