Фитнес-эксперт рассказал, как тренироваться с минимальным риском заражения COVID-19

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как тренироваться в фитнес-клубе, чтобы минимизировать риск заразиться COVID-19.

Все мы прекрасно помним, что во время введения ограничительных мер в Москве одними из первых закрыли фитнес-клубы. Тогда представители отрасли утверждали, что именно фитнес является одной из самых безопасных площадок: люди в принципе никогда не ходят на тренировки даже с легкой простудой. Тренироваться в таком состоянии опасно для здоровья и не дает результата. Однако эти заверения отрасли не помогли, и больше трех месяцев все клубы и залы были закрыты. После открытия к ним предъявили ряд требований для снижения рисков заразиться коронавирусной инфекцией.

Несмотря на то что большинство клубов сейчас работают в штатном режиме, число клиентов существенно снизилось. На посещаемость повлиял страх посещения публичных мест: многие предпочитают реже выходить из дома. К тому же большое число людей продолжает тренироваться онлайн, самостоятельно дома или на улице, а также многие тренеры проводят персональные тренировки с выездом к клиенту.

Но клубы работают, что, безусловно, хорошо, так как они дают тысячи рабочих мест, а значит, в них регулярно ходят люди. Поэтому, возникает вопрос: можно ли как-то уменьшить возможные риски заболеть при посещении фитнес-клуба?

Начнем с того, что ни в один клуб вас сейчас не пустят без маски и перчаток. При входе проводят обязательный контроль температуры тела. Время тренировки лучше выбирать в часы, когда клуб не сильно загружен. Как правило, это период с одиннадцати утра до семи вечера. Если же вы работаете допоздна, то приходите не раньше девяти вечера.

Не рекомендуется посещать групповые уроки, особенно те, где люди интенсивно дышат, а в зале плохая вентиляция. Все групповые занятия проводятся по требованиям Роспотребнадзора, но если хотите минимизировать риск, то от групповых уроков лучше и вовсе отказаться. Это же касается посещения занятий по единоборствам. Если вам они нравятся, просто не работайте в парах и избегайте максимального контакта с другими людьми. Например, попросите тренера давать вам задания на боксерской груше.

Попросите сотрудника администрации при входе в клуб выдать вам ключи от шкафчика в наиболее свободной части раздевалки. Администраторы прекрасно знают зону расположения шкафов, и это не вызовет вопросов.

Обязательно берите с собой воду на тренировку из дома, чтобы не пользоваться кулерами клуба или не покупать воду в клубе. Это тоже снизит количество возможных контактов.

Из дома также нужно взять с собой полотенце, а лучше сразу два. Первое – для занятий на тренажерах, чтобы не ложиться на материал оборудования. К слову, использовать полотенца во время занятий – правило в фитнес-клубе. Во время интенсивных занятий люди сильно потеют, а те, кто не использует полотенце, оставляют после себя тренажеры с неприятными пятнами пота. Второе полотенце понадобится для посещения душа, так как в этот период брать полотенце в аренду нежелательно.

Еще рекомендую купить перчатки для фитнеса, чтобы минимизировать контакт с поверхностью штанг, гантелей и другого оборудования. Абсолютно все тренажеры на регулярной основе обрабатывают антисептиками, а флаконы с соответствующими растворами стоят по всему клубу. Поэтому, если нет перчаток, просто обрабатывайте руки после каждого упражнения.

Еще, чтобы реже касаться лица руками, приобретите мягкие напульсники. Они были придуманы как раз для того, чтобы промокать пот со лба. Обязательно стирайте форму после каждой тренировки. К слову, если вы тренируетесь в маске, нужно снизить интенсивность и продолжительность нагрузки. В ней сложнее интенсивно дышать, а значит, и эффективность тренировки будет ниже.

Как бы то ни было, думать о своей безопасности и безопасности окружающих правильно и логично. Но важно не доводить ситуацию до абсурда. Из-за постоянного страха и зацикленных мыслей может развиться невроз, и с ним уже точно не справиться без помощи специалиста. Поэтому, если вы действительно боитесь заразиться коронавирусной инфекцией, лучше занимайтесь дома.