Фитнес-эксперт рассказал, какое оборудование купить для эффективных тренировок на удаленке

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какое оборудование для домашних тренировок стоит купить, если вы работаете на удаленке.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В легкой атлетике существует понятие "низкий старт" – когда спортсмен упирается стопами в специальные упоры, ставит руки на покрытие манежа и по команде стартует, чтобы пробежать дистанцию. Спортсмен, который начинает забег таким способом, быстрее и эффективнее набирает скорость по сравнению с атлетами, которые используют "высокий старт" и просто начинают бежать по команде. Так и мы все сейчас находимся в режиме "низкого старта" в ожидании возможного перехода на режим удаленной работы. А значит, лучше подготовиться к нему заранее, особенно тем людям, кто привык регулярно заниматься фитнесом.

Прошлый опыт самоизоляции многих научил заниматься дома, а также пользоваться услугами онлайн-тренеров или марафонов. И, несмотря на то что фитнес-клубы работают в штатном режиме при соблюдении обязательных требований Роспотребнадзора, многие люди уже работают удаленно и предпочитают реже выходить из дома. Поэтому давайте разберемся, что нужно купить для домашних тренировок, чтобы это оборудование действительно пригодилось, стоило недорого, а также занимало мало места.



Фитнес-коврик. Пожалуй, самый важный аксессуар для тренировок. И неудивительно, ведь большинство упражнений для домашний тренировок – это упражнения с собственным весом тела. И в особенности на мышцы живота. Коврик также необходим при занятиях растяжкой, йогой, пилатесом, для функциональных тренировок. Например, в таком упражнении, как "берпи", важно мягкое покрытие.

За годы практической деятельности я повидал сотни ковриков и могу сказать, что на этой статье расходов не стоит экономить. Недорогие коврики из мягкого материала, напоминающего поролон, постоянно деформируются. Это очень неудобно, особенно во время выполнения интенсивных нагрузок. К тому же они еще и достаточно жесткие, что может приносить определенный дискомфорт во время выполнения упражнений, в которых нужна максимальная амортизация. Например, в любых динамичных на пресс.

При интенсивном использовании такие коврики быстро проминаются и рвутся. Однажды я занимался дома на таком мате, и мой коврик порвался спустя 12 повторений вышеупомянутого "берпи". Да и что можно ожидать от коврика ценой чуть больше трехсот рублей?

Поэтому на коврике лучше не экономить. Хороший мат никак не может стоить меньше полутора-двух тысяч рублей. При этом важно внимательно изучить его характеристики и в том числе понять, для каких направлений коврик подходит.



Если же вам нужен коврик на все случаи жизни, который будет служить годами, то обратите внимание на маты из пенорезины.



Такие ковры закупают фитнес-клубы для групповых программ. Они хорошо амортизируют нагрузку, долговечные, а еще такие коврики можно мыть. А значит, такой мат могут использовать сразу несколько человек. Стоимость ковров варьируется от четырех до тринадцати тысяч рублей.



Фитнес-резинки. Резинки оказались настоящей палочкой-выручалочкой в период действия ограничительных мер в Москве. Благодаря набору резинок можно прорабатывать абсолютно все мышцы и мышечные группы. При этом можно без труда менять нагрузку, в том числе если у человека есть какие-либо ограничения по здоровью.

Увы, с помощью такого оборудования нельзя набрать мышечную массу или увеличить силовые показатели. Но, во-первых, не всем это нужно, а во-вторых, даже люди, которые предпочитают силовые тренировки в зале, по достоинству оценили проработку мышц резинками, когда возможность заниматься была ограничена.

Другими словами, это идеальный вариант на период удаленной работы. Еще неоспоримым плюсом резинок является их размер.



Стандартный набор занимает меньше места, чем пара обуви. В него входят три или четыре закольцованные резинки разной плотности и длинные резинки, напоминающие шарфы.



Если же вам нужна более серьезная нагрузка, то можно приобретать по отдельности длинные, закольцованные резинки, которые еще называют "эспандер-лента". Они бывают разной плотности. А заниматься с их помощью можно не только дома, но и на улице. Стоимость резинок тоже сильно зависит от характеристик. Рекомендую обратить внимание на отзывы и качество резины. Оптимальная цена за набор из четырех резинок – около тысячи рублей.



Штанги и гантели. Для тех, кто так или иначе предпочитает работать с железом, но при этом не хочет тратить много денег или занимать много места в доме, идеально подойдут наборы с гантелями и штангой. Все оборудование помещается в удобном чемоданчике в разобранном виде. В набор входят два грифа гантелей весом по килограмму и набор дисков разного веса. Как правило, можно собрать каждую гантель весом по десять килограммов.

Если же в набор входит штанга, то она представляет из себя сборный гриф, состоящий из двух или трех частей, а общий вес штанги может достигать сорока килограммов. Цена такого оборудования варьируется от трех до пятнадцати тысяч рублей.

