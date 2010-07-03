Как укрепить иммунитет в условиях постоянного стресса?

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, существуют ли способны укрепить наш иммунитет в условиях постоянного стресса.



Жители мегаполиса живут в состоянии постоянного напряжения. То пробки или давка в общественным транспорте, то аврал на работе и постоянный недосып, а еще новостная лента, которая вообще не дает расслабиться. В результате мы страдаем не только психологически, но и физически. Причем постоянное состояние стресса негативно сказывается на нашем иммунитете, и даже хорошее здоровье может в какой-то момент дать сбой.



Часто бывает так, что человек может работать на износ месяцами, а в один прекрасный день он просыпается с высокой температурой полностью лишенный работоспособности.



Конечно же, возникает вопрос: "Что делать в такой ситуации?" Объективно говоря, давать радикальные советы о том, как поменять свой образ жизни, будет просто некорректно с моей стороны. Помните такое выражение: не нужно давать советы тем, кто ими не может воспользоваться? Так вот, в большинстве случаев это действительно так и есть.

После карантина мы стали жить немного в другом мире, что-либо менять сейчас просто сложно. Но это не значит, что нет способа немного помочь себе, а главное – своему иммунитету.

Умеренные физические нагрузки

Любой профессиональный тренер вам скажет, что избыточные нагрузки угнетают иммунитет, а умеренные – подстегивают. Что это значит? При умеренных нагрузках наш организм снова попадает в ситуацию стресса и начинает к нему адаптироваться.

Важно понять, что эта адаптация должна быть связана с нагрузками, которые помогают вам себя лучше чувствовать, быть бодрее и доставляют определенное удовольствие во время занятий, особенно психологическое. Такие нагрузки заставляют лучше работать весь организм: вы сжигаете лишние калории, тренируете сердечно-сосудистую систему. Если добавить работу с мускулатурой, то можно повысить уровень определенных гормонов. А растяжка, йога и пилатес помогают нагрузить тело и отключить голову.

Другими словами, общий оздоровительный эффект от нагрузок суммарно даст массу пользы, не только для иммунитета, но и для нервной системы. Но важно, чтобы такие нагрузки длились не больше часа, а количество тренировок не превышало пяти в неделю.

Кто-то может сказать, что ему нравятся, например, популярные сейчас единоборства или кроссфит. Но в том и дело, что удовольствие-то вы получаете, но при излишней увлеченности, работая на износ. С учетом всех вышеперечисленных негативных факторов житель мегаполиса имеет все шансы рано или поздно просто свалиться с температурой.

Нужно найти баланс и экспериментировать. Вы не должны плохо засыпать после тренировки и уж тем более плохо спать или просыпаться утром в разбитом состоянии. Сколько бы вы ни получали удовольствия от занятий, рано или поздно вы поймете, что не справляетесь, и практически наверняка вообще бросите любые тренировки. А это тоже плохо. Поэтому прислушивайтесь к себе, дозируйте нагрузку, и вы сами почувствуете, насколько лучше вы себя начнете чувствовать.

Сон

Нехватка сна, пожалуй, главная проблема большинства жителей крупных городов. Я сам в среднем сплю по шесть часов в день. К концу недели все мои мысли сводятся исключительно к тому, как бы поскорее оказаться в "горизонтальном положении".

Но важно не только, сколько вы спите, но и качество сна. Часто, находясь в состоянии нервного напряжения, мы плохо спим или плохо засыпаем, что особенно раздражает, когда спать-то осталось всего ничего. Это связано с тем, что после активного дня ваша центральная нервная система настолько "разогналась", что не может самостоятельно успокоиться.

Именно поэтому, многие предпочитают расслабиться алкоголем, что, конечно же, противоречит здоровому образу жизни в целом. Вместо этого попробуйте после работы добраться до любого небольшого парка или места, где тихо, и просто погуляйте, продышитесь. Главное – постарайтесь не отвлекаться на смартфон. Работает практически безотказно.

Питание

Питание влияет не только на наш иммунитет, но и на здоровье в целом. Нехватка витаминов, макро- и микроэлементов сказывается на работе всего организма. Излишне калорийная, жирная еда повышает риски развития ряда заболеваний, начиная с ожирения и заканчивая сахарным диабетом, гипертонией и многими другими. Поэтому питание – это то, на что нужно обратить особое внимание. Тем более в осенний период, когда налицо нехватка витаминов, а также солнца, полезного для организма в умеренных количествах.

Еще пару лет назад мне часто говорили, что организовать себе нормальный рацион питания достаточно сложно. Но сейчас, особенно после карантина, когда такое резкое развитие получила индустрия доставки готовой еды, всегда можно найти оптимальный для себя вариант.

Рацион питания можно подобрать как по количеству калорий в меню, так и по количеству приемов пищи в день.

Кафе и рестораны тоже стали ориентироваться на более здоровое меню. Ведь это сейчас модный тренд.



Не забывайте и о простых и всегда доступных продуктах, полезных для иммунитета: чай с лимоном, ягодные морсы и напитки с имбирем. Помимо этого, нужно пить достаточное количество чистой питьевой воды. Вода является главным питательным веществом нашего организма, а ее нехватка также сказывается на работе иммунной системы.