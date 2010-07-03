Пролезть в углеводное окно: главные стереотипы о фитнесе и спорте

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие распространенные заблуждения о фитнесе существуют у большинства людей.



В детстве, когда мама говорила, что хочет сесть на диету, я думал, что для этого нужно забраться на крышу продуктового магазина "Диета" и там зачем-то сидеть. Больше магазинов с таким названием не существует, да и что такое диета, я понял с возрастом.

Не менее абсурдные заблуждения о спорте встречаются часто у, казалось бы, взрослых людей. Именно это впоследствии мешает им начать регулярно заниматься собой, а значит, добиться определенного результата, полезного для здоровья и фигуры в целом.



Фитнес – это спорт, а спорт опасен для здоровья.



Действительно, если мы говорим о профессиональном или любительском спорте соревновательного уровня, то утверждать, что такие занятия безопасны для здоровья, будет большим преувеличением. Во-первых, серьезные тренировки абсолютно в любой дисциплине так или иначе приводят к разного рода травмам. Это обязательная составляющая тренировочного или соревновательного процессов.

Во-вторых, большие спортивные нагрузки адаптируют организм к такому ритму жизни, что влияют абсолютно на все системы организма, и организм работает на износ. Чего нельзя сказать о фитнесе, задачей которого являются умеренные физические нагрузки с целью поддержания здоровья.

Чтобы добиться результата, нужно заниматься часами. Где найти столько времени?



Второй стереотип по сути является продолжением первого. Как я сказал раньше, спорт – это серьезные нагрузки с определенной целью, ради которой и тренируются часами. Да, именно часами. Когда я играл в регби, тренировался два раза в день по три часа.

В фитнесе же любая полноценная тренировка длится строго час. А количество тренировок может варьироваться от двух до шести в неделю. Но важно, чтобы в этот час вы выполняли определенный объем работы, а не проводили время в зале, медленно передвигалась от тренажера к тренажеру, зависая в телефоне.

Если регулярно тренироваться, можно есть все подряд.



Одно из самых опасных заблуждений. Особенно для людей, страдающих от избытка массы тела – ожирения. Да, если человек начинает регулярно тренироваться, у него повышается расход калорий, но это не значит, что не нужно соблюдать диету, соответствующую вашим целям и задачам, а тем более есть все подряд.



Если вы хотите похудеть, то необходимо подобрать такой режим питания, который будет способствовать похудению, а для набора мышечной массы нужен совсем другой рацион.





Если бросить тренировки, то мышцы превращаются в жир.



Это утверждение вообще напоминает что-то из фильмов ужасов. Так и вижу человека, который выходит из тренажерного зала со словами: "Больше не буду качаться!" И вскоре на глазах у ошарашенных зрителей его тело начинает наполняться жиром, растет живот, начитается одышка, а в конце фильма персонаж умирает от инсульта.



Фото: depositphotos/ minervastock

Действительно, если человек много лет занимался в тренажерном зале и добился определенного результата, то после прекращения тренировок его мускулатура, не получая регулярного стресса в виде соответствующих нагрузок, начинает деградировать. Уменьшаются ее объемы и сила.



Это происходит по принципу "что не используется, то пропадает". Другими словами, организм избавляется от такого количества мышц, которое ему не нужно для обеспечения повседневной деятельности.



Достаточно не тренироваться две недели, чтобы потерять до сорока процентов набранного результата. Если же не заниматься месяц, человек может потерять практически сто процентов от достигнутых показателей. Но это не означает, что на месте потерянной мускулатуры появится жир. Мышцы – это белок, а в природе нет биохимических реакций, которые "превращали бы" белок в жир или наоборот.

Если человек склонен к полноте, то, прекратив тренироваться, он не только будет терять мускулатуру, но и практически наверняка начнет набирать вес. Но это напрямую связано именно с изменением привычки заниматься и следить за питанием. Если же человек вообще не склонен к набору веса, то он просто потеряет свои мышечные объемы, но толстеть при этом не будет.

Жир можно сжечь локально.



Наверняка вы не раз задавались вопросом, как сделать плоским живот, находили в интернете одно, два или даже три упражнения на заданную область, а затем, следуя инструкции, начинали активно ее прорабатывать. Но проходит неделя, потом вторая, затем уже месяц подходит к концу, а вожделенные кубики на животе так и не прорезались.

Почему? Все очень просто: локального жиросжигания не существует. Снижение жировой массы тела – это глобальный процесс. Для достижения данной цели нужно, во-первых, серьезно скорректировать питание. Во-вторых, в обязательном порядке регулярно выполнять кардиотренировки, так как именно во время аэробики наш организм использует именно подкожный жир. И в-третьих, действительно нужно воздействовать на проблемную область локальными упражнениями, что в совокупности и даст более быстрый результат.