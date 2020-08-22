Стакан наполовину полон? Почему от спиртного резко набирают вес

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему алкоголь может быть причиной набора лишнего веса и как спиртное влияет на мужское либидо.



Ни для кого не секрет, что употребление алкоголя, особенно в больших количествах, может принести определенный вред здоровью. И это касается не только развития алкоголизма со всеми вытекающими последствиями, но и к другими проблемам: набору лишнего веса и откровенному ожирению, а также снижению мужского либидо.

Да, алкоголь вреден всем, и особенно мешает тем, кто хочет похудеть. Не зря диетологи про таких говорят: "Гори все синим пламенем". Так происходит, когда человек, который бросил выпивать и много есть, решил заняться собой, купил абонемент в фитнес-клуб, походил пару недель, сбросил определенное количество килограммов. Но в один прекрасный день, увидев бутылку спиртного, махнул рукой и под хорошую закуску с лихвой набрал потерянные за время тренировок и диеты килограммы. И виною такого набора веса является именно алкоголь.

Почему?

Следует начать с того, что главной составляющей любого алкогольного напитка является этиловый спирт, который является токсином и губительно действует на клетки печени. Впоследствии развиваются такие острые состояния, как цирроз печени и даже рак. Но это если мы говорим о хроническом алкоголизме. Если же человек пьет регулярно, особенно под хорошую закуску с повышенным содержанием калорий, то печень, которая и должна запускать процессы метаболизма жирных кислот, занята тем, что выводит токсины из организма.



Другими словами, при избытке алкоголя в крови организм борется именно с его воздействием на организм, а не нормализует обычные обменные процессы.



Но самое главное, в спиртном содержится достаточно большое количество калорий, особенно если речь идет о сладких напитках. Дело в том, что одной из особенностей алкоголя является высокий гликемический индекс, который больше, чем у сахара. То есть калории, полученные с алкоголем, практически мгновенно попадают в кровь, а оргазм начинает их использовать как источник энергии для разных физиологических процессов.

Что это значит? Например, человек пьет шампанское, ликер или вино, а закуской к таким напиткам, как правило, идут орехи, сыр и мед. Орехи – источник растительных жиров, которые в небольшом количестве полезны для здоровья, так как они содержат полезные жирные кислоты омега 3 и омега 6, необходимые для нормального жирового обмена, а также хорошего состояния волос, кожи, ногтей и так далее.

Но во время употребления алкоголя количество орехов становится избыточным, как и количество калорий, получаемое от них. Как следствие, организм просто не будет успевать перерабатывать такое количество калорий. Добавьте сюда сыр, который также является жирным продуктом. Помимо этого, в сыре содержится вредные, животные жиры, а значит, вы не просто получаете большое количество калорий, но и существенно повышаете уровень холестерина крови. Если включить в это меню мед, который является высокоуглеводным продуктом, преимущественно за счет сахара, то вы получаете колоссальную калорийную нагрузку на организм. Именно из-за калорийности алкоголя в организм попадает достаточное количество энергии, а всю избыточную энергию, полученную от продуктов и избытка алкоголя, если вы пьете много, организм накапливает в виде жировых отложений.

И еще очень важный момент, особенно для женщин: такие напитки и примерное меню питания формируют так называемое углеводное ожирение, для которого характерно накопление жира в области талии. Согласитесь, есть над чем задуматься!

Если же говорить о мужчинах, то многие чаще предпочитают не вино и ликеры, а пиво, и это фатальная ошибка. Дело в том, что, хоть пиво и не является высококалорийным напитком, это не исключает его главной особенности: в пиве содержатся так называемые фитоэстрогены – аналог женских половых гормонов. Именно поэтому у мужчин, которые употребляют пиво литрами, формируется женский тип ожирения: большой живот, увеличивается грудь по женскому типу, часто жир откладывается на бедрах.

Более того, именно из-за фитоэстрогенов у мужчин снижается либидо: сексуальное влечение. Не зря в народе поговаривают, что в командировке для мужа лучшая подружка – это пивная кружка. Другими словами, пиво не влияет на потенцию, но сказывается на сексуальном влечении.

С пивом принято употреблять не только высококалорийную еду, например чипсы, сухари и другие продукты, с повышенным содержанием соли, а соль, как известно, задерживает воду. Другими словами, вы получаете большое количество лишних калорий, которые неизбежно приводят к увеличению веса тела за счет лишнего жира. Это в свою очередь уже может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, воспалению печени и сахарному диабету.

Есть и еще одна причина, из-за которой во время употребления спиртного люди начинают больше есть. Алкоголь обладает легким анестетическим свойством, то есть снижает ощущение насыщения, что и приводит к увеличению количества съедаемой пищи.

Резюмируя все вышесказанное, нетрудно догадаться, что алкоголь действительно приносит больше вреда здоровью, чем пользы. А о какой пользе может идти речь вообще? Дело в том, что алкоголь в умеренных количествах является естественным релаксантом и помогает расслабиться центральной нервной системе, что актуально, если вы действительно сильно устаете как физически, так и психологически в течение недели. Но речь идет именно о незначительном количестве, например бокале вина в неделю, не больше.