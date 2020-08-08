Съездить в отпуск и встать на весы без стыда. Кому подходят фитнес-туры?

На туристическом рынке появляются новые направления отдыха, в том числе так называемые фитнес-туры или фитнес-лагеря. Причем такие выезды ориентированы не только на желающих заняться фитнесом, но на любителей кроссфита, единоборств и плавания. По сути фитнес-туры чем-то похожи на спортивные сборы, с которыми знаком каждый, кто активно занимался спортом в детстве или подростковом возрасте. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что такое фитнес-туры и фитнес-лагеря и на что стоит обратить внимание, если вы хотите поехать на такого рода "сборы".





Мы все устали, особенно за последнее время. Период принудительных каникул, самоизоляции, удаленной работы и отсутствие в жизни повседневных потребностей сильно вымотали как физически, так и психологически. И неудивительно, что как только открылись курорты Краснодарского края и Крыма, тысячи людей массово поехали нагонять долгожданный отпуск, отмененный из-за коронавирусной инфекции. Увы, для большинства людей отдых – это не только купание в море или посещение достопримечательностей, но и обильные приемы пищи с чрезмерным употреблением алкоголя.



Неудивительно, что по приезде домой многие привозят с собой не только сувениры, но и лишние килограммы.



Альтернативой "тюленьему" отдыху могут стать фитнес-туры или лагеря, в которых предлагают людям совершенно иной подход к отпуску: с акцентом на регулярные тренировки, правильное питание и даже подготовку к соревнованиям. Но так ли полезны такие туры и подходят ли они абсолютно всем? Давайте разбираться.

Первое, на что нужно обратить внимание, – кто проводит данный тур.

Как правило, спортивные туры проводят тренеры по фитнесу, которые имеют определенную клиентскую базу. Пользуясь возможностью рекламы в соцсетях, они приглашают желающих поехать с ними. В описании идет целый список того, что вас ждет во время этой поездки.



Фото: depositphotos/ kurapatka

Еще на этапе планирования очень важно задаться вопросом: кто этот тренер на самом деле? Почему? Сейчас объясню! Дело в том, что большинство фитнес-тренеров, как правило, – люди с хорошим тренировочным опытом или даже титулованные спортсмены, которые достойно выглядят, хорошо говорят и способны заразить совей мотивацией кого угодно.



Впрочем, внешние данные и ораторские способности – это еще не признак хорошей тренерской работы.



Тренер по фитнесу должен обладать профильным образованием: педагогическим, медицинским или спортивным. Кроме того, обязательное условие для работы фитнес-тренером – прохождение курсов повышения квалификации с получением соответствующего сертификата или лицензии по своему направлению (фитнес, бодибилдинг, кроссфит, йога, пилатес, стрейчинг и так далее).

Проблема квалификации кадров намного серьезнее, чем кажется: именно из-за того, что в фитнес-клубах стали работать без преувеличения все подряд, в прошлом году был введен закон, который обязывает фитнес-клубы брать на работу только сертифицированных специалистов.



Но это требование касается только клубов, а фитнес-тур по сути – частная поездка, на которую вы сознательно соглашаетесь, поверив рекламе или рекомендации знакомых.

Резюмируя вышесказанное, добавлю, что без отсутствия профильного образования я категорически не рекомендую ехать с таким тренером в тур. Просто потому, что его знаний может быть недостаточно для решения ваших задач. И наоборот, такая поездка может навредить, если у вас есть те или иные проблемы со здоровьем. И, поверьте, тренер не будет нести за это никакой юридической ответственности.

Более того, если тренер с ходу предложит составить индивидуальный план питания, лучше сразу забирать деньги, ведь фитнес-тренер не диетолог, эту разницу важно понимать. Например, у людей с ожирением должен быть составлен план питания исключительно после сдачи анализов и прохождения ряда исследований в специализированных клиниках, которые занимаются проблемами ожирения. Организатор фитнес-тура, обещающий результат за неделю, вряд ли предложит вам сдать хотя бы банальный анализ крови на сахар.



Также добавлю, что стоимость такого тура вообще никак не регламентирована, так как, помимо перелета, гостиниц- и питания, в него входит и так называемый фитнес-пакет, включающий в себя тренировки.



Цена этого пакета определяется на усмотрение самого тренера.



Как правило, это достаточно дорогая услуга, хотя стоимость может зависеть от количества людей, которые одновременно едут в тур. Нужно понимать, что тренеру необходимо не только оплатить себе поездку, но и заработать, а значит, низкой цены не ждите.

Так же фитнес-туры и даже целые фитнес-лагеря организуют и сами клубы. Как правило, такого уровня поездки могут себе позволить крупные сетевые игроки благодаря большой действующей клиентской базе. Соответственно, чтобы попасть в такой лагерь, нужно быть членом конкретного фитнес-клуба или же за участие придется заплатить гораздо больше.



Фото: depositphotos/ kurapatka

Крупные сетевые игроки с проверенной репутацией организуют туры или лагеря различных направлений для всех категорий клиентов, в том числе и детский фитнес. Но при этом на выезде обязательно присутствует медицинский персонал, в том числе врач-диетолог. И, что важно, организатор буде нести юридическую ответственность за всех своих отдыхающих.

В случае с сетевыми фитнес-клубами шанс нарваться на тренера-самоучку минимален: с момента зарождения фитнеса в России и Москве крупные игроки всегда брали на работу только дипломированных специалистов.



Потому что репутация – визитная карточка хорошего клуба.



В любом случае, какой бы вид тура вы ни выбрали, обязательно сначала задайте себе вопрос: чего вы хотите или ждете от этой поездки? Ведь иногда можно просто чуть меньше есть и больше двигаться, тогда и не нужно, рискуя здоровьем или большой суммой денег, ехать в поездку, от которой вы можете просто не получить желаемого результата.

