5 типов людей в фитнес-клубе, которые раздражают всех вокруг

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как себя вести во время занятий в фитнес-клубе, чтобы не доставлять неудобств другим посетителям.



Везде, где бы вы ни находились, существуют определенные гласные или негласные правила поведения. Иногда они настолько очевидны, что, когда их кто-то нарушает, становится неловко за человека. Смотришь, впадаешь в ступор и не решаешься сделать замечание.

Так я один раз был свидетелем того, как молодой человек в магазине спортивной одежды совершенно спокойно разделся до пояса у всех на глазах и стал примерять футболку. Казалось бы, в чем проблема дойти до примерочной? К слову, даже охранник не сразу сообразил, что нужно сделать. В такие моменты даже вспоминается анекдот:

– Молодой человек, нельзя справлять нужду в бассейн!

– Так все справляют!

– Но не все с вышки.

И если экстраполировать мои рассуждения на поведение в фитнес-клубах, то можно вспомнить десятки достаточно частых примеров некрасивого поведения людей. Забегая вперед, стоит отметить, что практически во всех клубах то или иное поведение прописано в договорах. Правда, мало кто их читает.

Надену все лучшее сразу



Фото: jozzeppe

В недалеком прошлом фитнес-клубы, особенно премиального сегмента, считались негласным местом для знакомств. Поэтому девушки не только надевали модные спортивные костюмы в зал или откровенные купальники в бассейн, но и громоздили на свои уши, пальцы и шею тонны украшений, а на лицо – слои тонального крема и помады. И, разумеется, не стеснялись обильно поливать себя парфюмом, который, по задумке, должен был сражать наповал потенциального ухажера.

И хоть такая мода практически сошла на нет, девушек, которые используют стойкий парфюм, все еще можно встретить в тренажерном зале. Резкие запахи, как правило, доставляют серьезный дискомфорт. Особенно в зонах, где люди интенсивно потеют.



Это вообще очень странное сочетание запахов – пота (особенно когда в клубе душно) и запаха парфюма (который не вызывает никаких положительных эмоций, скорее наоборот). А если человек аллергик? Во время тренировки повышается пульс и глубина дыхания, любой резких запах может спровоцировать аллергическую реакцию. Согласитесь, человек, чихающий во время занятий, особенно после периода карантина, будет ловить косые взгляды окружающих. Поэтому во время тренировок стоит обойтись без парфюма. И это касается не только дам, но и мужчин.

Потные следы



И раз я упомянул сильную половину человечества, то стоит рассказать и о другой, достаточно частой привычке некоторых клиентов. К слову, для прекрасной половины человечества она вообще нехарактерна. Это нежелание использовать полотенце в тех случаях, когда человек интенсивно потеет при физических нагрузках.

Наверняка вы не раз сталкивались с такой ситуацией: подходите к тренажеру, а на скамье блестит и переливается в лучах света жирный след от чьей-то головы. Или вообще вся поверхность мокрая. Зрелище неприятное, и желание заниматься сразу пропадает. Причем когда делаешь замечание такому клиенту, особенно в клубах, где нет бесплатных полотенец, то можно услышать банальный ответ: "Полотенец нет, что я могу сделать?" Взять с собой из дома – вот что!

Специфический дресс-код



Бывают и забавные случаи: один раз в нашем клубе занимался молодой мужчина в кроссовках, рубашке и плавках. Выглядел от в таком "костюме" откровенно комично. На мое замечание о том, что его одежда не соответствует тренировочной зоне, он ответил, что, мол, мама забыла положить ему форму с собой. На что я не постеснялся спросить: "Если бы вы забыли плавки, пройдя в бассейн, пошли бы плавать без них?"

Увы, даже это не шутка и не преувеличение – и такой случай произошел в моей практике. На бортик вышел мужчина в ластах, маске, шапочке и без плавок, пояснив подоспевшему тренеру, что он их забыл.

Конечно, последние две истории – случаи скорее исключительные. Но именно с этого я и начал свои рассуждения: казалось бы, все очевидно, но не для всех.

Неуместные стоны



Еще одним примером некорректного поведения можно считать излишне громкие звуки во время тренировок. Причем это характерно как для мужчин, так и для женщин. Первые иногда рычат и вопят, как будто они бьются за честь страны на международных соревнованиях. Особенно часто это наблюдается у занимающихся единоборствами – каждый удар сопровождается характерным выкриком. Или же у любителей поработать с большим весом в тренажерном зале. Действительно, иногда характерный рев помогает поднять большой вес, но зачем это делать, когда не работаешь на износ?



Девушки же любят не просто рычать, они любят, не побоюсь этого слова, стонать. Такие звуки вообще заставляют остановиться всех, кто занимается в зоне звукового поражения, и начать наблюдать за обладательницей столь необычного способа "выкладываться" на тренировке.

Пометить территорию



Также к неэтичному поведению можно отнести ситуации, когда клиент занимает тренажер как шезлонг на пляже минут на двадцать, при этом толком на нем не занимается. Или же когда посетители фитнес-клубов не убирают за собой оборудование как в тренажерном зале, так и на групповых уроках. Немало раздражения вызывают клиенты, которые берут за тренировку большое количество одноразовых стаканчиков и разбрасывают их по всему залу.

Есть и еще один пример, который можно отнести к разряду мошенничества. Клиент, у которого есть клубная карта, приводит с собой в клуб друга, у которого этой карты нет, они аккуратно проходят в раздевалку и спокойно раздеваются, складывая вещи в один шкафчик, затем идут спокойно тренироваться, а далее просто покидают клуб.

Как бы то ни было, для большинства людей посещение фитнес-клуба – это не просто работа над фигурой и укрепление здоровья. Это способ абстрагироваться от работы и прочих забот посредством физической нагрузки. И, согласитесь, в такие моменты не хочется, чтобы что-то раздражало.

