Как выбрать спортивную секцию для ребенка и не отбить желание заниматься

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как приучить ребенка к регулярным физическим нагрузкам так, чтобы тренировки доставляли ему удовольствие, а привычка тренироваться сформировалась на долгие годы.



Двадцать семь лет я занимаюсь спортом и за этот период, особенно будучи ребенком, перепробовал разные дисциплины, экспериментировал и искал себя. Спустя годы проб и ошибок я пришел к силовым видам спорта, где и раскрыл свой потенциал, в конечном итоге получив звание мастера спорта.

Важный момент: меня никогда не заставляли тренироваться родители. Я этого хотел сам и с удовольствием ходил в секции. И, оглядываясь назад, понимаю, что мой осознанный выбор сказался исключительно положительно не только на моем здоровье, но и на карьере. Поэтому, когда у меня родилась дочка, я стал задумываться, в какую секцию ее отдать, чтобы сформировать хорошую привычку на всю жизнь. Причем, без амбиций на серьезную карьеру.

Важна именно привычка, а спортивная карьера – это лишь один из возможных вариантов увлечения ребенком тем или иным видом спорта. Так куда отдать ребенка?

Совсем малыши

Если мы говорим о детях дошкольного возраста и даже о совсем маленьких ребятах, то идеально подойдут группы по общей физической подготовке (ОФП). Много похожих занятий сейчас представлено в крупных фитнес-клубах, что естественно сказывается и на стоимости посещения. Поэтому не стоит забывать про спортивные школы, которых в Москве много, а стоимость занятий в них существенно ниже. Также существуют направления для занятий с маленькими детьми в бассейне.

Я рекомендую посещать и те и другие занятия. Это поможет развивать у ребенка не только гибкость, координацию, выносливость на занятиях по ОФП, но и станет подспорьем в формировании правильной осанки и поспособствует развитию подвижности суставов. А при занятиях в бассейне вы еще и приучите ребенка к воде.

Дети постарше

Как правило, большинство спортивных секций набирают детей после 4-5 лет. С этого возраста и начинается родительский "эксперимент" в выборе спорта, который, как часто кажется нам, взрослым, идеально подходит нашему ребенку.

Мы отдали дочку в художественную гимнастику. Первые полгода все шло хорошо, пока ребенок не поехал на сборы. В первый же день занятия шли два раза по три часа, а на следующий – она проснулась с сильной болью в мышцах. И это неудивительно, ведь сборы – это совсем другой уровень тренировок. Более того, оказалось, что дочка плохо тянется и "посадить ее на шпагат" достаточно сложно.

В художественной гимнастике тянут сильно и больно, поэтому на занятиях часто слышно, как плачут дети.



Нет, я вас не пугаю и не отговариваю, но если ребенок категорически отказывается заниматься, заставлять его точно не стоит. И наоборот, если вам кажется, что нагрузки слишком интенсивные, но ребенку нравится, лучше дать ему возможность ходить регулярно.

Многих родителей волнует режим питания детей при занятиях художественной гимнастикой. Я сам был искренне удивлен, что девчонки за период сборов теряют вес! И это абсолютно нормально для данной дисциплины, что, конечно, приводит в ужас встревоженных родителей, а тем более бабушек и дедушек.

Так или иначе, мы забрали дочку с художественной гимнастики и отдали в акробатику. На этом виде спорта хочется остановиться отдельно: именно акробатика является базовым видом спорта для дальнейшего развития в любой другой дисциплине.



Акробатика развивает координацию, выносливость, гибкость и растяжку.



Подходит этот вид спорта абсолютно всем, как мальчикам так и девочкам. К одному из дополнительных плюсов занятий акробатикой можно отнести то, что дети работают исключительно с собственным весом тела, а для тренировок не нужно покупать дорогую экипировку. Все, что понадобится, – майка, шорты и носки. Да и сами занятия стоят недорого. В среднем в секциях проводят две-три тренировки в неделю по часу, что особенно актуально для тех родителей, которые не хотели бы "грузить" своих детей избыточной нагрузкой.

Также рекомендую посещение бассейна и для детей старшего возраста. От длительного сидения за партой или выполнения домашних заданий у школьников начинается вечная проблема с осанкой. Бассейн формирует хорошую и ровную спину в том числе за счет укрепления мышц.

С возрастом ребенок может неоднократно сменить вид спорта. А раз уж мы говорим о привычке, а не о серьезных спортивных амбициях, то стремление ребенка попробовать что-то новое лучше поддерживать. Понятно, что не все родители могут чисто физически позволить себе оплачивать очень дорогой или редкий вид спорта, но если такая возможность есть, постарайтесь дать ребенку ею воспользоваться.

В нашем случае акробатика осталась в качестве базовых нагрузок. К тому же дочка уже попробовала заниматься танцами, причем и брейком, и хип-хопом. А теперь перешла в воздушную гимнастику, от которой испытывает большое удовольствие и на тренировки прям бежит.

Согласитесь, это и есть самое главное!