Диетолог рассказал, какие продукты следует есть зимой

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Главный внештатный специалист – диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян считает, что в холодное время года предпочтительнее включать в свой рацион высококалорийную пищу и овощи, сообщает РИА Новости.

Эксперт рассказал, что необязательно в это время покупать именно экзотические и несезонные продукты. Разнообразить меню можно благодаря разным сочетаниям капусты, моркови, свеклы и картофеля, пояснил эксперт. Тутельян также порекомендовал не забывать и о высококалорийной пище.

"Естественно, в холодное время года в регионах, где климат очень холодный, там высококалорийная жирная пища предпочтительнее", – пояснил он.

Диетолог также напомнил о сале и свиных продуктах, позволяющих восстановить энергию, потраченную на сохранение тепла и совершаемую работу.

Ранее врачи предупредили об опасности нерегулярного питания. Специалисты отмечали, что это лишает человека достаточного количества витаминов и минералов, а также аминокислот, и заявляли, что этот недостаток может сказаться на устойчивости организма к вирусам и инфекциям.

Также эксперты предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом. Специалисты отметили роль витаминов, содержащихся в продуктах животного происхождения.