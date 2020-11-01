Специалисты предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вегетарианцы очень сильно подвержены заражению коронавирусом, считают специалисты. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты отмечают, что риск связан с тем, что веганы не употребляют в пищу продукты животного происхождения, а значит не получают важные источники витаминов.
Врач эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, что залогом хорошего здоровья является полноценное регулярное питание, а исключение определенных продуктов из рациона ведет к дефициту витаминов и минералов.
"Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье. Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Конечно же, риск заразиться различными заболеваниями, в том числе коронавирусом, значительно возрастает", – объяснила Ненастина.
Она добавила, что продукты животного происхождения являются источниками витаминов В2 и В12.
"(Они играют) важную роль в процессах кроветворения, функционирования нервной и пищеварительной систем, а также нормального состояния кожи и слизистых оболочек", – высказалась врач, добавив, что вегетарианство также вызывает нехватку полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Данный дефицит может спровоцировать развитие сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
Врач-терапевт Елена Тихомирова также считает, что веганы подвержены высокому риску заражения COVID-19, а также другими простудными заболеваниями.
"Длительное веганство приводит к ряду хронических заболеваний. Чем больше стаж веганства, тем больше у человека будет снижен иммунитет, поскольку каждому из нас нужен животный белок, витамин D, который мы получаем из животного жира", – сказала Тихомирова, добавив, что веганами быть не стоит.
Ранее сообщалось, что люди в очках в пять раз реже заражаются коронавирусом. Эта тенденция лучше всего прослеживается в Китае, так как в этой стране менее популярны контактные линзы и многие граждане носят очки.
Эксперт ответил на вопросы по коронавирусу
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