Специалисты предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом

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Вегетарианцы очень сильно подвержены заражению коронавирусом, считают специалисты. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты отмечают, что риск связан с тем, что веганы не употребляют в пищу продукты животного происхождения, а значит не получают важные источники витаминов.

Врач эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, что залогом хорошего здоровья является полноценное регулярное питание, а исключение определенных продуктов из рациона ведет к дефициту витаминов и минералов.

"Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье. Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Конечно же, риск заразиться различными заболеваниями, в том числе коронавирусом, значительно возрастает", – объяснила Ненастина.

Она добавила, что продукты животного происхождения являются источниками витаминов В2 и В12.

"(Они играют) важную роль в процессах кроветворения, функционирования нервной и пищеварительной систем, а также нормального состояния кожи и слизистых оболочек", – высказалась врач, добавив, что вегетарианство также вызывает нехватку полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Данный дефицит может спровоцировать развитие сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач-терапевт Елена Тихомирова также считает, что веганы подвержены высокому риску заражения COVID-19, а также другими простудными заболеваниями.

"Длительное веганство приводит к ряду хронических заболеваний. Чем больше стаж веганства, тем больше у человека будет снижен иммунитет, поскольку каждому из нас нужен животный белок, витамин D, который мы получаем из животного жира", – сказала Тихомирова, добавив, что веганами быть не стоит.

Ранее сообщалось, что люди в очках в пять раз реже заражаются коронавирусом. Эта тенденция лучше всего прослеживается в Китае, так как в этой стране менее популярны контактные линзы и многие граждане носят очки.

