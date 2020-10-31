Врач рассказал о сроках потери гуморального иммунитета у переболевших COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Стали известны сроки потери гуморального (антительного) иммунитета у переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Их назвал руководитель клинического исследования, главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.
По данным специалиста, гуморальный иммунитет может пропасть спустя 3–5 месяцев после выздоровления. Об этом сообщает газета "Известия".
"К сожалению, гуморальный иммунитет очень нестойкий", – отметил врач.
Он подчеркнул, что все переболевшие пациенты имеют высокие риски повторного заражения коронавирусом.
Гуморальный иммунитет отвечает за защиту от проникновения в организм чужеродных бактерий и вирусов. Параллельно в организме во время заболевания появляется клеточный иммунитет, в котором не участвуют антитела.
Ранее ученые назвали основной источник распространения COVID-19. Группа специалистов из США сделала вывод, что коронавирус легче всего размножается во рту.
За последние сутки в России выявили 18 283 новых случая коронавируса. В 4 072 случаях отсутствовали клинические проявления, отмечали в Оперштабе.
В России за сутки выявили 18 283 новых случая COVID-19
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