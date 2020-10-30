Назван основной источник распространения коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ученые назвали основной источник распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Свое исследование в виде статьи ученые опубликовали на портале medRxiv.
Сообщается, что группа специалистов из США сделала вывод, что коронавирус легче всего размножается во рту. Эксперты уточняют, что ротовая полость человека становится одним из самых "благоприятных" мест для появления очага вируса, его последующего размножения и распространения.
Ученые предупреждают, что имеет место недооценка опасности инфицирования через рот. В этом случае вирус способен через проглатываемую слюну мгновенно попасть в организм и оказаться напрямую в легких.
Кроме того, высоки риски передачи коронавируса от человека человеку при кашле или разговоре. В этой связи специалисты напоминают о необходимости ношения масок. Именно эти средства индивидуальной защиты эффективнее всего препятствуют распространению COVID-19 указанным путем.
Большинство специалистов рассматривают распространение COVID-19 только в носу и легких. Указанная работа американских ученых является первой, которая изучает размножение коронавируса исключительно во рту.
На данном этапе исследований эксперты смогли выявить лишь некоторые признаки, характерные для заражения COVID-19 таким способом. Речь идет о потере вкуса и продолжительной сухости во рту.
Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, как часто нужно менять медицинскую маску. Специалист отмечала, что чистое средство защиты стоит надевать при входе в каждое новое помещение.
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