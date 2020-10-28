Терапевт рассказала, когда необходимо менять медицинские маски

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 рекомендовала надевать чистую медицинскую маску перед входом в каждое новое помещение.
"Вопрос, когда грязную маску снимать, остается не таким простым, как кажется. Помимо того что одноразовые маски нужно менять каждые несколько часов в принципе, я бы также рекомендовала надевать чистую маску перед входом в каждое новое помещение", – заявила врач.
Больше всего, по словам терапевта, это касается лифтов. "Перед входом в маленький лифт, особенно если там находится кто-то еще, нужно не просто надеть маску, но надеть чистую маску, а старую положить в пакет, плотно его завязать и выбросить в контейнер", – рассказала Лапа.
Также она посоветовала не заносить отработанные медицинские маски в дом, а завести специальный контейнер для отработанных средств защиты у дверей квартиры.
Кроме того, медик рекомендует не заходить домой в уличной обуви. "Важный совет сейчас – чистить обувь не тогда, когда выходим из дома, а перед тем, как заходим. Еще лучше – оставлять ее на 2-3 часа за дверями, чтобы в квартиру ничего случайно не занести. Помните, вирус живет на поверхностях", – заключила Людмила Лапа.
По всей России с 28 октября начал действовать обязательный масочный режим. Теперь носить маски – это не рекомендация, а обязанность. Закрывать лицо необходимо в транспорте, магазинах, лифтах и везде, где много людей. В такси без средств защиты могут и вовсе не посадить.
Кроме того, в столице в настоящий момент действует домашний режим для пенсионеров и горожан, имеющих хронические заболевания, а также работает система "чек ин" в ночных развлекательных заведениях.
Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева назвала уже реализуемые в городе ограничительные меры обоснованными. В частности, она высоко оценила идею разведения старших и младших школьников.
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