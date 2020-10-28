Продажи медицинских масок онлайн выросли почти на 200% по сравнению с летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Медицинские маски возглавили топ самых популярных товаров на Wildberries этой осенью. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе организации.
"Самым популярным товаром этой осени на Wildberries предсказуемо стали одноразовые и многоразовые маски. Продажи одноразовых масок выросли на 191% в штуках с 1 сентября по 26 октября по отношению к периоду с 1 июня по 26 июля, а многоразовых – на 31%", – рассказали в пресс-службе.
Также в топ самых популярных товаров этой осенью вошли одноразовые перчатки, кожные антисептики, игольчатые аппликаторы и аскорбинки.
В Wildberries также рассказали, что весной в топ-5 самых популярных товаров входили спиртовые антисептики, одноразовые перчатки, средства для обработки и дезинфекции, одноразовые и многоразовые маски и бесконтактные инфракрасные термометры.
По всей России с 28 октября начал действовать обязательный масочный режим. Теперь носить маски – это не рекомендация, а обязанность. Закрывать лицо необходимо в транспорте, магазинах, лифтах и везде, где много людей. В такси без средств защиты могут и вовсе не посадить.
В столице в настоящий момент действует также домашний режим для пенсионеров и горожан, имеющих хронические заболевания. Им настоятельно рекомендуется оставаться дома и не выходить без особой на то необходимости.
Кроме того, в Москве работает система "чек ин" в ночных развлекательных заведениях. Гости должны зарегистрировать свой номер телефона, после чего они получат QR-код, допускающий в заведение.
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