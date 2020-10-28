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Москва 24

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Общество

12:11

Продажи медицинских масок онлайн выросли почти на 200% по сравнению с летом

общество магазины эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Медицинские маски возглавили топ самых популярных товаров на Wildberries этой осенью. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе организации.

"Самым популярным товаром этой осени на Wildberries предсказуемо стали одноразовые и многоразовые маски. Продажи одноразовых масок выросли на 191% в штуках с 1 сентября по 26 октября по отношению к периоду с 1 июня по 26 июля, а многоразовых – на 31%", – рассказали в пресс-службе.

Также в топ самых популярных товаров этой осенью вошли одноразовые перчатки, кожные антисептики, игольчатые аппликаторы и аскорбинки.

По отношению к аналогичному периоду весны (с 1 апреля по 26 мая) продажи одноразовых масок выросли на 258%, а вот покупать многоразовые маски и одноразовые перчатки стали в среднем на 36% реже. Снизился спрос и на кожные антисептики – на 22%.
пресс-служба Wildberries

В Wildberries также рассказали, что весной в топ-5 самых популярных товаров входили спиртовые антисептики, одноразовые перчатки, средства для обработки и дезинфекции, одноразовые и многоразовые маски и бесконтактные инфракрасные термометры.

По всей России с 28 октября начал действовать обязательный масочный режим. Теперь носить маски – это не рекомендация, а обязанность. Закрывать лицо необходимо в транспорте, магазинах, лифтах и везде, где много людей. В такси без средств защиты могут и вовсе не посадить.

В столице в настоящий момент действует также домашний режим для пенсионеров и горожан, имеющих хронические заболевания. Им настоятельно рекомендуется оставаться дома и не выходить без особой на то необходимости.

Кроме того, в Москве работает система "чек ин" в ночных развлекательных заведениях. Гости должны зарегистрировать свой номер телефона, после чего они получат QR-код, допускающий в заведение.

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