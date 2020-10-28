На ИВЛ в Москве находятся 323 пациента с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице подтверждено 3 670 новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

Отмечается, что за последние сутки госпитализированы 1 202 пациента с коронавирусом.

Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 45,2% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 31,9%.

Около 10,4% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 4,3% из них старше 80 лет. Еще 8,2% из числа заболевших – дети. В Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в РФ зафиксировано 1 563 976 заболевших. За весь период умерли 26 935 человек, выздоровел 1 171 301.

Ранее главный врач городской клинической больницы Москвы № 71 Александр Мясников назвал долю переболевших COVID-19, у которых исчезли антитела. При этом специалист отметил, что у пациентов может сохраняться иммунитет к инфекции.