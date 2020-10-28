В России выявили 16 202 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни, сообщает Оперативный штаб.

В Москве выявили 3 670 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 727, в Московской области – 505, в Нижегородской области – 377, в Архангельской области – 317, в Ростовской области – 314.

В Воронежской области подтвердили 291 новый случай коронавируса, в Свердловской области – 291, в Красноярском крае – 279, в Республике Крым – 251, в Забайкальском крае – 224.

Всего в РФ зафиксировано 1 563 976 заболевших. За весь период умерли 26 935 человек, выздоровел 1 171 301.

За минувшие 24 часа зафиксировано 346 летальных исходов, из них 75 – в Москве.

Число выздоровевших за последние сутки выросло на 12 361. В Москве выписали 3 577 пациентов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что второго локдауна в России можно избежать при обеспечении безопасности людей.

Она отметила, что в данном вопросе необходимо предпринимать совместные усилия, также следует обеспечить безопасность трудовых коллективов, которые работают в стране. Помимо этого, вице-премьер указала на необходимость своевременного оказания медицинской помощи.

