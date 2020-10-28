Еще 3 577 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице еще 3 577 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 300 051 человека", – сообщила заммэра.

Перед выпиской специалисты проводят исследования для подтверждения отсутствия заболевания у человека. Все вылечившиеся могут сдать плазму крови, которая используется для лечения средних и тяжелых больных COVID-19.

По всем вопросам, касающимся донорства плазмы, можно обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16.

За минувшие сутки в столице от коронавируса скончались 75 пациентов. У всех был подтвержден диагноз "пневмония".

Ранее главный врач городской клинической больницы Москвы № 71 Александр Мясников назвал долю переболевших COVID-19, у которых исчезли антитела. При этом специалист отмечал, что у пациентов может сохраняться иммунитет к инфекции.