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Москва 24

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Общество

27 октября, 23:02

В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 75 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Такую информацию предоставил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что у всех пациентов была выявлена пневмония. При этом скончавшиеся имели положительный результат теста на коронавирус.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в Москве составило 6 578 человек.

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса. При этом в 26,4% случаев не наблюдалось клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявлено 16 550 случаев заражения коронавирусом

В столице за сутки подтверждено 4 312 новых случая коронавируса. На аппаратах ИВЛ в городе остаются 304 пациента с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что в России наблюдается напряженная ситуация с коронавирусом. Она отметила, что в стране должны вводиться адекватные меры по борьбе с инфекцией.

Попова также сообщила, что массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется совсем скоро. Прививка будет защищать от развития тяжелой формы заболевания.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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