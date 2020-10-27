На ИВЛ в Москве находятся 304 пациента с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Москве находятся 304 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе.

В столице за сутки подтверждено 4 312 новых случая коронавируса. Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 42,3% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 29,8%.

Около 10,6% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 4,8% из них старше 80 лет. Еще 12,5% из числа заболевших – дети. В Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зафиксировано 1 547 774 заболевших. За весь период умерли 26 589 человек, выздоровели 1 158 940 человек.

