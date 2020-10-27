Меры по борьбе с COVID-19 усилили в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор предписал всем гражданам РФ носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступает в силу с 28 октября.

Также в ведомстве запретили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе с 23:00 до 06:00.

В Роспотребнадзоре уточнили, что постановление о закрытии ночных клубов носит рекомендательный характер, решение будут принимать регионы.

Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа; специально отведенная территория за их пределами; место общего пользования в здании, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек, отметили в пресс-службе ведомства.

Высшим должностным лицам предписано обеспечить своевременное принятие мер, направленных на стабилизацию ситуации с коронавирусом. В постановлении также указано, что повсеместно в России необходимо организовать меры, нацеленные на усиление санитарной безопасности лиц старшего поколения и имеющих хронические заболевания.

Роспотребнадзор также обязал регионы осуществлять не менее 150 исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что значительная активность коронавируса будет наблюдаться еще минимум 1,5 года. Она отметила, что периодически в разных странах и регионах будут возникать "горячие точки" заболеваемости.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов, в свою очередь, сообщил, что ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в России в первой декаде декабря. Он подчеркнул, что быстрее данный процесс начнется в Москве, поскольку она "включилась в эпидемический процесс" раньше остальных.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объявлять о победе над коронавирусом еще рано. Он отметил, что в таких условиях фиксируется дефицит бюджета, однако все средства должны быть направлены на поддержку людей.